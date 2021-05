International

La semaine de watson en 10 histoires, c'est par ici 👋

Vous étiez sous l'eau cette semaine? Forcément, avec ce temps de chien galeux. Du coup, on vous a préparé une sélection de nos meilleures histoires. Enjoy!

CroĂźtre ou ĂȘtre Ă©colo, faut-il vraiment choisir?

Pour l'écologie, contre le capitalisme, pour un monde plus juste. Ce vendredi, des milliers de personnes ont manifesté ici et là en Suisse à l'occasion de la GrÚve pour l'Avenir. Pendant ce temps, le professeur Thalmann imagine le monde de demain avec la croissance qui pointe son nez.

La vie impossible des patrons de bistrot

En 15 mois, ils en ont vu de toutes les couleurs. Et ce n'est pas fini. Les patrons de cafés et restaurants doivent jouer les contorsionnistes à chaque nouvelle décision prise par Berne. DerniÚre en date, le certificat Covid. On récapitule ici.

Trail ou rando?

Le monde de la montagne est divisé en deux camps. Il y a les méga-sportifs et les ultra-contemplatifs.

«J'ai 10 ans, je fais qu'est-ce que je veux»

L'OFSP ne finit plus de nous étonner. Certes, il ne s'agit pour l'instant que d'une idée à la con . On résume l'idée (à la con ): un enfant pourrait décider de se faire vacciner contre l'avis de ses parents. Parce qu'à 10 ans, c'est bien connu, notre capacité de discernement est totale. Euh, pas tout à fait, nous dit Laurence Mundinger, pédopsychiatre:

Et toi, tu fais baisser comment la pression au job?

Il y a ceux (et celles) qui vont fumer leur clope sur le balcon, celles (et ceux) qui boivent leur niéme café de la journée et ceux (et celles) qui se masturbent rapido, histoire de faire baisser la pression. Si, si. Et ça marche.

Ronaldo à Genùve? 😎

Spoiler: noch nicht. Reste qu'il aurait déménagé 7 de ses voitures discretos durant la nuit. Totalement chelou. A cette époque de l'année, il suffit à une star de foot de sortir une voiture du garage pour lancer une rumeur de départ, ou provoquer un mouvement de panique.

Le mauvais goût ne connait pas de frontiÚre

Entre créativité et mauvais goût, la frontiÚre est parfois ténue. La preuve en image, c'est par ici .

En attendant l'Eurovision

Immmmmmense suspense ce samedi. La Suisse va-t-elle remporter l'Eurovision? GĂ©nĂ©ration z, passe ton chemin et Ă©coute plutĂŽt ça 👇

Vous prendrez bien une petite dose de normalité?

On la sert Ă toutes les sauces, la normalitĂ©. Ou plutĂŽt le retour à «une certaine normalité» une fois que ce fichu Covid disparaitra dans le mĂ©andre de nos souvenirs. Mais de quoi parle-t-on au juste? C'est le moment philo du week-end. đŸ€“

Le problĂšme, c'est pas les chiens, c'est les maĂźtres! đŸ’©

Vidéo: watson

