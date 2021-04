Twitter sur les terrasses et des gens qui cassent le foot

International

Le shaker

Vous avez passé la journée à tenter de réserver une place en terrasse? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un loser à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi. (Santé!) Pour vous abonner au Shaker, cliquez sur le cocktail 🍹

☕ Avec un verre d'eau SVP

Depuis l'aube, les terrasses sont ouvertes en Suisse. Pas toutes, hein, parce que les mesures sont quand même sacrément contraignantes pour certains patrons. Mais, disons, elles sont ouvertes. Et il a fait beau et (presque) chaud. En tout cas dans nos coeurs. ( Les infos Nos joies sont réduites à peu de choses en période de pandémie.)

Des conseillers nationaux friment en glissant des fotes sous l'excitation👇 Quand ton train pour Bâle puis Strasbourg (➡️ Conseil de l‘Europe @CoE_fr ) te plante ❌🚅 (4 trains pour le trajet Neuchâtel-Bâle, merci @RailService !) tu en profites pour visiter un #terrasse à Delémont pour le café du matin... #leboncôté ☕️⛱ #unpeufrisquetmaiscestpasgrave pic.twitter.com/xJttDBokHn — Damien Cottier (@CottierDamien) April 19, 2021

Évidemment, les Français sont jaloux et ne «dînent» toujours pas à midi👇 Déconfinement : "Franchement, on l'attendait beaucoup", savourent les Suisses qui retrouvent le plaisir de déjeuner en terrassehttps://t.co/CBkIVqWUm0 pic.twitter.com/aRtncAGcwU — franceinfo (@franceinfo) April 19, 2021

Petit détail (ou déclaration de guerre diplomatique, c'est selon): Le JT de France2, lui, a osé parler du «lac de Genève» au moment de géolocaliser son reportage sur les bords DU LÉMAN.

Mais surtout, il suffit d'enchaîner les coups de fil de griffonner une petite réflexion de comptoir sur un coin de set de table pour prendre conscience d'une chose terrible:

Il va falloir ruser pour avoir sa réservation

Heureusement, les gens sont drôles... Vends réservation sur une terrasse. Centre-ville. Ensoleillé. 4 chaises confortables. 200.- — David von ritter (@gribovitch) April 19, 2021

Et les observateurs observent👇 «Si tu n'as pas posté ta photo de terrasse aujourd'hui, tu as raté ta vie»

Prochaine étape? Ben vous aurez le Covid meilleure mine!

⚰️ Il y a terrasse et terrasse

Et il y a fête et... fête. Mercredi, ça fera tout de même déjà 10 ans que les corps des membres de la famille de XDDL ont été retrouvés enterrés sous la terrasse de la maison. (Oui, les meurtriers présumés ont droit à leur sigle quand ils sont devenus très célèbres.) Cinq personnes en tout: sa femme et ses quatre enfants. Depuis, c'est une chasse à l'homme dans laquelle tout le monde est encore bredouille et un anniversaire qui pose la question (semble-t-il encore un peu floue) de la prescription concernant Xavier Dupont de Ligonnès👇

➡#XavierDupontdeLigonnes : Et s'il était vivant ?



🗣 @EmmanuelPierrat

" Il y a une vraie question, qui n'est pas soulevée pour l'instant dans le débat mais qu'il faut se poser : c'est la question de la prescription"



📺Explications dans #BrunetDirect pic.twitter.com/3wtE1b6gYT — LCI (@LCI) April 19, 2021

Et les anniversaires, on le sait bien, c'est toujours le moment pour déterrer (pardon) les bonnes vieilles photos de jeunesse un peu malaisantes. Même XDDL y a droit. Et cette effrayante image montre notre homme dans un stand de tir avec ses... enfants. Un petit mois avant le drame.👍

Image: Capture BFMTV

Bref, on ne va pas refaire le fil de cette terrible histoire, mais si vous aimez les anniversaires glauques précis, sachez qu'il y a 10 ans jour pour jour (cette fois), c'est l'enquête pour «disparition inquiétante» qui avait été ouverte.

📺 Rochebin, bon ben

Image: KEYSTONE

Aujourd'hui, pile à l'heure du lunch, la direction de la chaîne française LCI a décidé de réintégrer Darius Rochebin à l'antenne dès lundi 26 avril, étant donné qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui, suite aux résultats des enquêtes diligentées par la SSR et dévoilés vendredi. Il devrait reprendre son émission sur la même tranche horaire.

👮‍♀️ De bleu de bleu!

La citation policière du jour est à épingler sur le veston d'Emmanuel Macron, en visite aujourd'hui à Montpellier pour parler de l a délicieuse fougasse aux fritons sécurité.

«Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants»

Vous, quand vous voyez plus de policiers dans la rue... Vous êtes rassurés Vous vous demandez si on a retrouvé XDDL à Sainte-Croix Vous mettez votre masque rapido Vous avez peur

Le 💰 se Ligue contre le foot

Parce qu'aujourd'hui c'est lundi et que les lundis on n'est jamais vraiment de bonne, il semblerait que certains plus bougons que d'autres aient décidé de casser le football. On vous la fait courte: douze clubs ont annoncé la création d’une ligue européenne entre plus riches meilleures équipes. Le pitch? Ces clubs prestigieux sont fâchés parce qu'ils ne trouvent plus leur compte en Ligue des champions à cause du niveau de jeu de la répartition des bénéfices.

Dans le milieu. Personne n'est content. Non mais vraiment. PERSONNE. (Et le mot est faible.) Pour tout comprendre et dans les détails, il n'y aura pas mieux que nos irremplaçables sportifs chez watson. Et figurez-vous qu'ils ne sont pas plus jouasses que les autres concernant cette annonce fracassante. «Et pourtant, je suis très libéral» nous a soufflé l'un d'eux au moment de shooter ces lignes dans le Shaker. Hop, c'est ici👇

👑 Vous en avez marre...

... de parler de lire des trucs sur la famille royale britannique? Visiblement, la magazine français Public aussi. Enfin, surtout au moment de préparer à l'avance (et de publier par erreur) le tweet annonçant les funérailles du prince Philip ce week-end.

Et ce soir ? 👀

Au risque d'en rajouter une couche, BFMTV diffuse ce soir à 20h50 un documentaire inédit sur l'affaire XDDL en trois épisodes, avec cette question qui tient tout le monde en haleine (sauf lui, hein): «Et s'il était en vie? »

En même temps, c'est inutile de titiller le teaser démesurément puisque les trois épisodes sont déjà sur le site de la chaîne française. (L'éternel combat du web first, tout ça.) Pour tout voir, c'est ici.

C'est déjà la fin du Shaker

Moi je vais aller sur une terrasse faire ma lessive.

Copin comme cochon les festivals Vidéo: watson

