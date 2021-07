International

Suisse

La semaine de watson en 11 histoires, c'est par ici 👋



Image: shutterstock

La semaine de watson en 11 histoires, c'est par ici 👋

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Une lieutenante de l'armée, un été foutu, de la haine familiale, un bilan carbone cramé, un Covid long, une star belge, un film titanesque, une fondation qui déconne, le tout, à 30km/h. Chiche? Voici le meilleur de la semaine.

Madam, yes , madam!

La proportion de femmes à l'armée est actuellement de 0,9%, si l'on en croit les derniers chiffres publiés par La Société suisse des officiers (SSO). Dans cette infime partie de la population se trouve Estelle Schwager, une Genevoise qui officie en tant que lieutenante. Du haut de ses 22 ans, la jeune femme gÚre une section d'une quarantaine de recrues réunissant tant des hommes que des femmes.

Vidéo: watson

Gros couac à Bartimée

Le Canton de Vaud a ouvert une enquĂȘte sur d'importants dysfonctionnements au sein d'une fondation accueillant des personnes souffrant d'addiction, dont des individus condamnĂ©s. watson a rencontrĂ© l'ex-employĂ©e dont la tĂ©nacitĂ© a fait bouger les choses. Le directeur reconnaĂźt un «souci d'encadrement».

30km/h, c'est la zone ?

Deux grandes villes ont récemment annoncé la généralisation du 30 km/h dans leurs rues, parfois entre 22h et 6h uniquement: Zurich et Lausanne. En dehors de l'arÚne politique, pas grand-monde pour en dire du mal. Vraiment? On en a trouvé trois.

Drama or not drama ?

En renonçant, le 26 mai, à l'accord-cadre avec l'Union européenne, le Conseil fédéral a réveillé en Suisse la passion pro-européenne des uns et la détestation de Bruxelles des autres. La visite mardi d'Ignazio Cassis au siÚge de l'UE s'inscrit dans ce cadre dramatique, dont nous ne nous lassons pas.

Covid pour la vie ?

AprĂšs plus d’un an de pandĂ©mie, certains souffrent toujours de sĂ©quelles liĂ©es au Covid. Selon une Ă©tude rĂ©cente des hĂŽpitaux universitaires de GenĂšve (HUG), le Covid long affecte aujourd’hui environ 40% de ceux qui ont Ă©tĂ© malades. Mais c'est quoi un Covid long? On a cherchĂ© des rĂ©ponses avec la doctoresse Mayssam Nehme, cheffe de clinique en charge de la consultation Covid long aux HUG

Vidéo: watson

Un été totalement foutu

A La Neuveville, dans le Jura bernois, le restaurant de la plage, le camping, la buvette du débarcadÚre sont fermés. Tout un littoral va rester impraticable un bon mois encore. La faute aux inondations et à une décrue qui s'annonce trÚs lente. Trop lente.

Le vaccin de la haine ?

Le dĂ©bat bouillant sur le virus et la vaccination contamine nos relations, et mĂȘme les plus intimes. Comment s'en sortir quand on veut prĂ©server nos liens avec ceux qui nous sont chers? Une mĂ©diatrice nous donne ses conseils.

PTDR le JCVD

La nouvelle génération n'a pas grandi avec ses coups de savate et ses grands écarts. Séance de rattrapage en deux temps: dÚs maintenant en lisant le portrait que nous avons consacré à Jean-Claude Van Damme, puis dÚs le 30 juillet en regardant Le Dernier Mercenaire sur Netflix. Toudoum!

Fuck mon bilan carbone

Notre journaliste Margaux va prendre l'avion cet été. Et il semble que ce soit non négociable. Extrait: «D'un cÎté, on trie le verre, le carton, les capsules Nespresso (parce que la cafetiÚre italienne, c'est chiant). En échange, on a le droit de prendre l'avion. C'est comme aprÚs avoir mangé sain trois jours, au quatriÚme, on mérite une planchette de charcut'. La vie n'est pas que souffrance, ou bien?»

Kaamelott ou Titane?

Mercredi soir, Kaamelott sortaient au cinéma et Titane venait de gagner la Palme d'or (du gore?). Eamonn et Yann sont allés demander aux Lausannois quel film ils venaient voir.

Vidéo: watson

Vous allez ĂȘtre vĂ©nĂšres

Et puis un petit dernier pour la route, avec des situations scientifiquement agaçantes. Peut-on encore avoir foi en l'humanité aprÚs ces 25 photos? Probablement pas. Courage.