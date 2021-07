Sport

Van Damme a 60 piges et toutes les dents des autres



Image: EPA

Van Damme a 60 ans et toutes les dents des autres

La nouvelle génération n'a pas grandi avec ses coups de savate et ses grands écarts. Séance de rattrapage en deux temps: dès maintenant en lisant le portrait que nous lui consacrons, puis dès le 30 juillet en regardant «Le Dernier Mercenaire» sur Netflix. Toudoum!

Et puis d'abord, Jean-Claude Van Damme, c'est qui?! 🤔

C'est un mec qui fait des films

Beaucoup de films. Beaucoup, beaucoup de films. Le roi du kick a tourné dans pas moins de 70 longs métrages depuis le milieu des années 80. Il réapparaît en 2021 dans «Le dernier mercenaire», dispo sur Netflix dès le 30 juillet et dans lequel il campe le rôle d'un agent des services secrets.

«Vous voulez jouer? On va jouer!» Vidéo: YouTube/FilmsActu

On est quand même assez loin de Bloodsport (1988), le film qui a transformé Jean-Claude en Van Damme, celui qui a fait sa réputation et l'a révélé comme un expert des arts martiaux. Ce long-métrage est aussi devenu, avec le temps, le souvenir d'une gloire un peu fanée. «La carrière de Van Damme, à nos yeux, est une sur une pente descendante depuis longtemps, relevait le site Ballecourbe.ca en novembre dernier. Il y a eu des caméos (passages éclairs) de temps en temps qui valaient le détour, comme dans The Expandables, mais sinon, ses films se retrouvaient directement dans la boîte à liquidation de votre vidéoclub.»

C'est un mec qui est pote avec Chuck Norris

Né en 1960 à Bruxelles, JCVD a débarqué aux States à 24 ans, ceinture noire nouée autour de la taille, pour entraîner Chuck Norris, le super champion de kung-fu, celui qui fait pleurer ses adversaires et les oignons.

Une séance commune Vidéo: YouTube/Jean-Claude Vandammelibrary

Van Damme garde un souvenir mémorable de sa rencontre avec la star américaine.

«J'arrive chez Chuck Norris, je toque à sa porte. Il était avec un gars qui s'appelle Bob Jackson (...) Chuck voulait voir comment je travaillais avec mes coups de pied. Jackson m'attaque, je lui fais un coup de pied retourné et je le «pique» au foie. Boum! Il tombe, incapable de respirer. Je savais pas que le gars était champion du monde de full contact. Chuck voit ça et me choisit comme entraîneur pour sa tournée.»

C'est un mec qui a le sens de la formule

Van Damme, c'est au moins deux punchlines par phrase. Top five.

«Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre» «Tu n'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin qui a déjà les yeux rouges» «Une noisette, j'la casse entre mes fesses tu vois...» «Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever» «Dans les magasins de lingerie, on ne voit pas de calendriers avec des photos de garage»

C'est un mec qui fait des grands écarts

C'est sa signature. Une posture tellement culte qu'un internaute les a compilées pour en faire un top 10 (la première scène est priceless). Notre grand écart préféré reste celui que Van Damme a réalisé pour une publicité Volvo en 2013.

Image: YouTube

La scène a été réalisée sans trucage. On ne peut toutefois que vous conseiller de privilégier les Smart dans un premier temps.

C'est un mec qui a une fille qui fait des grands écarts

La preuve:

Image: DR

Elle s'appelle Bianca Bree (née Van Varenberg, le vrai nom de son père) et elle est le fruit du mariage entre deux vedettes du bodybuilding: Jean-Claude Van Damme, donc, et Gladys Portugues –qui n'est pas du tout portugaise mais américaine.

Bianca aurait pu faire des études d'arts plastiques, mais ce n'est pas le genre de la famille: elle est devenue actrice pour des films d'action. On l'a aperçue dans plusieurs films du paternel comme Trafic Mortel, Assassination Games ou Six Bullets. «Des prestations qui ne resteront pas dans les annales du septième art», assène «Le Figaro».

C'est un mec qui a fait de la téléréalité

Jean-Claude Van Damme (5,8 millions de suiveurs sur Insta) est hyper populaire auprès des jeunes. Son apparition dans Les Anges de la téléréalité la saison dernière a d'ailleurs suscité un certain émoi parmi la maisonnée.

Ce qui a surtout marqué les téléspectateurs, c'est le rapprochement entre le sexagénaire et Anissa, égérie de L'île de la tentation et des Marseillais. Les deux personnalités ont semblé avoir un petit «crush» face caméra, au point de s'échanger leur numéro de portable, ce qui a aussitôt fait naître des rumeurs de liaison. Elles n'ont pas dépassé le stade de l'émission.

C'est un mec qui refuse de se faire vacciner

JCVD a assuré qu'il ne se ferait jamais vacciner contre le Covid en employant une formule dont il a le secret (bien gardé).

«Je ne sais pas comment le dire. I'm equiped. Je suis équipé contre le virus»

Le Belge apparaît peu préoccupé par la pandémie. Il ne porte jamais de masque. «C'est pas bien de dire ça mais je reste à distance. Je crois qu'il faut vivre avec ce virus. Un: on n'a pas le choix, on ne sait pas l'éviter. Deux, le sport c'est bien (...) Il faut suivre son instinct.»

Cet épisode rappelle qu'avec le temps, Jean-Claude Van Damme est sorti des écrans de cinéma pour devenir une personnalité publique, parfois clivante.