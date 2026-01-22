assez clair, brumeux-2°
CFF: interdire certains wagons aux enfants? Sondage

Wagons interdits aux enfants: qu’en pensez-vous? Faut-il réserver des espaces calmes aux adultes dans les transports, quitte à en exclure les enfants? En France, une offre premium de la SNCF a ravivé ...
Restaurants «no kids», hôtels réservés aux adultes… Le sujet revient régulièrement dans l’actualité.Image: watson / dr

Des wagons interdits aux enfants: qu'en pensez-vous?

Faut-il réserver des espaces calmes aux adultes dans les transports, quitte à en exclure les enfants? En France, une offre premium de la SNCF a ravivé un débat explosif sur la place des plus jeunes dans l’espace public. Entre confort des voyageurs et symbole sociétal, la polémique enfle. Et en Suisse, que devrions-nous faire?
22.01.2026, 18:5822.01.2026, 18:58
Margaux Habert
Margaux Habert

Tout part, en France, d’une communication autour de la nouvelle classe «Optimum Plus», lancée début janvier sur certaines lignes TGV.

Pensée pour une clientèle professionnelle, cette offre premium promet calme, confort et services dédiés. Problème: une phrase, repérée et relayée sur Instagram par le podcast «Les adultes de demain», met le feu aux poudres.

«Pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés»
Image
capture d'écran Instagram

Sur les réseaux, le post devient très vite viral, et la polémique enfle. Dans les médias français, la compagnie ferroviaire se défend d’exclure les enfants de ses trains, rappelant que tous les mineurs restent les bienvenus à bord, mais que cette classe précise ne propose ni billet enfant ni forfait bambin. Une pratique, selon elle, déjà en vigueur dans l’ancienne offre Business Première.

Face à la montée des critiques, la page de présentation de l’offre est discrètement modifiée: l’«espace calme» est désormais indiqué comme accessible à partir de 12 ans, les plus jeunes étant «bien sûr les bienvenus dans le reste du train».

Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la SNCF, Gaëlle Babault, directrice des offres TGV InOui, insiste sur les chiffres: ces places Optimum représentent environ 8% des sièges en semaine, et aucune restriction n’existe le week-end.

«Cela fait des années que nous subissons une certaine pression pour interdire l'accès aux enfants à certains espaces de nos rames, ce que nous nous sommes toujours refusés à faire.»
Gaëlle Babault, directrice des offres TGV InOui

Sur les réseaux sociaux, les positions se cristallisent. D’un côté, ceux qui défendent le droit au calme, notamment pour travailler, se concentrer ou simplement voyager sans nuisance sonore. De l’autre, ceux qui dénoncent une exclusion symbolique des enfants, perçue comme un signal inquiétant.

La question n’est pas nouvelle, que ce soit en France ou ailleurs. Restaurants «no kids», hôtels réservés aux adultes, débats sur le bruit des enfants dans les lieux publics… Le sujet revient régulièrement dans l’actualité.

La haut-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, s’est d’ailleurs invitée dans le débat. A l’AFP, elle rappelle qu’«une société qui accueille bien ses enfants est une société qui va bien» et estime que si une offre «optimum» existe, elle devrait aussi être pensée pour les familles. Elle a demandé à rencontrer Jean Castex, président-directeur général de la SNCF, pour en discuter.

Et en Suisse?

La question se pose aussi de notre côté de la frontière. En Suisse, les CFF n’ont, à ce stade, pas mis en place d’espaces interdits aux enfants. En revanche, la distinction entre usages est déjà bien installée.

Les CFF tentent de rattraper l'échec du «train qui secoue»: on a testé

Les trains suisses proposent depuis longtemps des zones calmes, principalement en première classe, où les voyageurs sont invités à limiter les conversations, les appels téléphoniques et les nuisances sonores. Ces espaces ne sont toutefois pas réservés aux adultes et reposent avant tout sur le respect mutuel.

A l’inverse, il existe également des wagons familles, parfois équipés de places de jeux, pensés pour permettre aux enfants de bouger et de s’exprimer sans pression.

Et vous, qu’en pensez-vous? La Suisse, attachée à la notion de compromis et de cohabitation, serait-elle prête à accepter des espaces explicitement réservés aux adultes?

Doit-on exclure les enfants de certains wagons, chez les CFF?
Au total, 76 personnes ont participé à ce sondage.
