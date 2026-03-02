Ces deux hôpitaux suisses sont parmi les meilleurs du monde

Ces deux hôpitaux suisses sont dans les meilleurs. canva

Ces 3 hôpitaux suisses sont parmi les meilleurs du monde



Deux hôpitaux suisses figurent parmi les 20 meilleurs établissements médicaux de la planète, selon le palmarès 2026 d'un média étasunien.

Les Hôpitaux universitaires genevois (HUG), ainsi que deux autres hôpitaux suisses, brillent sur la scène internationale. Après avoir dégringolé à la 77e place mondiale en 2023 — alors que les autres établissements suisses conservaient leur rang — l’institution genevoise gagne 34 places et intègre le Top 20 du palmarès 2026 du journal américain Newsweek, qui répertorie les meilleurs institutions médicales au monde.

Les HUG sont donc, cette année, en 19e position. Ils arrivent derrière le Universitätsspital de Zurich, qui se hisse quant à lui à la 9e place. Mais devant le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qui finit 21e (on y reviendra).

Établi chaque année par le média étasunien et la plateforme Statista, le classement compare plus de 2500 établissements, dans 32 pays différents. Il repose sur trois piliers: recommandations de professionnels de santé, indicateurs de qualité et de sécurité des soins, et expérience des patients.

Pour le directeur général des HUG, Robert Mardini, cette percée à la 19e place est «multifactorielle». La chute dans le classement en 2023 aurait provoqué «une prise de conscience»: l’hôpital dit avoir, depuis, affiné la récolte de ses indicateurs, avec des mesures plus régulières, et des critères méthodologiques plus pondérés.

Plusieurs événements phares expliquent aussi ce succès. L’organisation à Genève du Congrès mondial des hôpitaux, devant 1500 médecins et dirigeants, a mis en lumière les avancées de l’institution.

S’y ajoutent une première européenne en transplantation cardiaque partielle pédiatrique, des projets intégrant l’IA et des progrès en médecine personnalisée et en oncologie de précision.

Reste la question de la valeur d’un tel palmarès, dont les critères comportent une part de subjectivité.

«C’est le seul classement international des hôpitaux», répond Robert Mardini, qui admet qu’«il peut encore être optimisé» Robert Mardini

Le patron de l'hôpital admet par ailleurs qu'«il peut encore être optimisé». Il y voit surtout «une confirmation de l’engagement des HUG pour la qualité et la sécurité des soins».

Pendant ce temps, le CHUV suit la trajectoire inverse. Après avoir décroché une 9e place dans ce même classement en 2021, l’hôpital vaudois est passé au 15e rang l’an dernier, puis au 21e en 2026, sans grandes explications. Il n'en reste pas moins que deux établissements suisses demeurent dans le top 25 mondial.

Finalement, c'est la Suisse alémanique qui arrive en tête de classement, avec l'hôpital de Zurich dans le Top 10

