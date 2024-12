Un membre d'équipage de Swiss grièvement blessé en Autriche

Après l'incident, cinq membres de l'équipage et douze passagers ont reçu un traitement médical, a indiqué Swiss.

Après l'atterrissage, les 74 passagers et l'équipage ont dû quitter l'appareil par des toboggans d'urgence. L'aéroport de Graz a été fermé pendant plusieurs heures.

Selon les informations de la compagnie, le vol de l'Airbus A220 de Bucarest à Zurich a connu des problèmes de moteur et de la fumée s'est répandue dans la cabine et le cockpit.

Lors de l'incident d'un avion de Swiss lundi au-dessus de l'Autriche, de la fumée s'est échappée dans la cabine. On apprend qu'un membre de l'équipage a été grièvement blessé.

