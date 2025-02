Syrie: les Etats-Unis disent avoir tué un responsable jihadiste

Les Etats-Unis affirment avoir tué un responsable jihadiste en Syrie

Les Etats-Unis ont tué un responsable de la branche syrienne d'al-Qaïda, Hurras al-Din, qui a récemment annoncé sa dissolution.

Le Centcom, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, a annoncé dimanche sur le réseau social X avoir «ciblé et tué» samedi, dans le nord-ouest de la Syrie, «un haut responsable en charge des finances et de la logistique de l'organisation terroriste Hurras al-Din (HaD), une filiale d'al-Qaïda». L'identité de ce responsable jihadiste n'a pas été précisée.

Les Etats-Unis, dont des militaires sont déployés en Syrie dans le cadre d'une coalition internationale créée en 2014 pour combattre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI), mènent régulièrement des frappes dans ce pays.

Fin janvier, l'armée américaine avait annoncé avoir tué «Muhammad Salah al-Za'bir, un haut responsable» de la même organisation. Le petit groupe jihadiste Hurras al-Din, branche syrienne d'al-Qaïda, a annoncé fin janvier sa dissolution, expliquant avoir pris cette décision à la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad.

Le groupe est placé sur la liste américaine des «organisations terroristes».

Dissolution des formations armées

Une coalition rebelle dirigée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a pris le pouvoir à Damas après avoir renversé Bachar al-Assad le 8 décembre. Les nouvelles autorités syriennes ont annoncé leur volonté de voir toutes les formations armées se dissoudre.

Hurras al-Din, qui comprend des jihadistes étrangers, était basé dans des zones montagneuses du nord-ouest de la Syrie.

(ats)