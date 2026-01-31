en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Syrie

Des milliers de personnes manifestent à Berne pour les Kurdes en Syrie

Demonstranten halten Banner und Fahnen waehrend einer nationalen Demonstration &quot;Auf die Strassen fuer Rojava!&quot; am Samstag, 31. Januar 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Des manifestants à Berne brandissent une pancarte «Stopper le massacre à Rojava».Keystone

Des milliers de personnes manifestent à Berne pour les Kurdes en Syrie

Samedi à Berne, plusieurs milliers de manifestants ont défilé pour soutenir les Kurdes en Syrie, dénonçant la situation humanitaire critique et appelant à la protection de la région autonome du Rojava.
31.01.2026, 16:5531.01.2026, 16:55

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Berne en faveur des régions kurdes de Syrie. Elles ont attiré l'attention sur la situation humanitaire difficile et ont exprimé leur inquiétude quant à l'avenir de cette région autonome.

La manifestation avait été organisée par des organisations kurdes en exil, des groupes d'extrême gauche et d'autres cercles. La manifestation, autorisée, avait pour slogan «Defend Rojava» («Défendre le Rojava»), comme l'a rapporté un correspondant de l'agence de presse Keystone-ATS.

La région appelée Rojava par les Kurdes est située dans le nord de la Syrie. Vendredi, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les troupes du gouvernement de transition syrien et les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes. La situation reste toutefois fragile.

Au cours des dernières semaines, de nombreuses manifestations en faveur du Rojava ont eu lieu dans les grandes villes suisses. Lors du rassemblement de samedi, les manifestants brandissaient également des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Le silence est complice». De nombreux drapeaux kurdes étaient visibles, mais aussi des drapeaux jaunes avec une étoile rouge, symbole des milices kurdes du nord de la Syrie.

Voici pourquoi un massacre de Kurdes est à craindre en Syrie

Le cortège est parti de la Schützenmatte et a traversé le centre-ville, sans toutefois passer par la Place fédérale. La police a déployé d'importantes forces pour s'assurer que l'itinéraire convenu soit respecté.

Une délégation suisse s'est rendue sur place

Une délégation suisse composée de 13 personnes, dont des journalistes, des politiciens, des acteurs culturels et des militants des droits de l'homme, s'est rendue vendredi dans les zones autonomes du nord et de l'est de la Syrie. Elle souhaite s'informer sur place de la situation politique et humanitaire.

Dans un communiqué, la délégation a appelé au respect de l'accord de cessez-le-feu. Celui-ci prévoit l'intégration de l'administration autonome dans l'Etat syrien, les FDS conservant leur autonomie.

Ce voyage a été motivé par la situation humanitaire toujours critique, l'état de siège et la crainte d'un génocide des minorités dans la région. Par sa présence, la délégation «souhaite également rappeler au gouvernement ses responsabilités». (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Publication massive de documents sur Epstein par la Justice américaine
Le ministère américain de la Justice a commencé vendredi à rendre public un grand nombre de documents supplémentaires liés à l'affaire Epstein, respectant ainsi une obligation légale imposée sous l'administration Trump.
Le ministère américain de la Justice a entrepris vendredi la publication d'une masse de documents supplémentaires concernant Jeffrey Epstein.
L’article