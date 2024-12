Vladimir Poutine et Bachar el-Assad en décembre 2017. Image: Anadolu

Les patriotes russes parlent de «défaite colossale» pour leur pays en Syrie

Les patriotes russes sont profondément déçus par le résultat de la campagne de soutien à Bachar el-Assad en Syrie. Le Kremlin fait désormais face aux critiques.

Ivan Ruslyannikov / ch media

«Bachar el-Assad est en sécurité. Cela montre comment la Russie agit dans de telles situations extraordinaires». C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov après le renversement du régime au pouvoir en Syrie. La situation est en effet «exceptionnelle» pour le Kremlin: la propagande russe n'a défini que récemment la direction qu'elle entend suivre après le désastre de sa politique étrangère.

Selon les propagandistes, la Russie a fait tout ce qui était en son pouvoir en Syrie. Le renversement de Bachar el-Assad a toutefois «à voir avec les affaires intérieures du pays». Le canal Telegram «Deux Majors», qui compte près de deux millions d'abonnés, écrit:

«La Syrie dans ses anciennes frontières, que notre armée a contribué à défendre, n'est pas seulement un souvenir de service pour beaucoup de gens, mais une sorte de symbole de la gloire des armes russes.»

D'autres chaînes Telegram se permettent de plaisanter sur le fait qu'après la chute d'Assad, il n'y a plus d'autre endroit où envoyer les généraux russes qui ont échoué dans la guerre contre l'Ukraine. Le nom de l'ex-commandant du front Sergueï Sourovikine, tombé en disgrâce, est inévitablement associé à la Syrie.

En raison de sa participation à la campagne syrienne, le général a un jour été qualifié de héros russe. Selon Human Rights Watch, des hôpitaux de la province d'Idlib ont été bombardés sous sa supervision, et Sergueï Sourovikine a également approuvé des attaques chimiques contre des civils en Syrie. Cela lui a valu le surnom de «général Armageddon».

Après la mutinerie du chef des mercenaires de Wagner, Evgueni Prigojine, que Sergueï Sourovikine avait soutenu, il a été envoyé dans le désert en Algérie à l'été 2023 et n'est plus apparu en public depuis.

Des millions de dollars dépensés chaque jour pour la présence en Syrie

De manière générale, les patriotes russes sont profondément déçus par ce qui se passe au Moyen-Orient. L'une des principales doctrines de la propagande pendant la guerre en Ukraine est que «la Russie n'abandonnera pas son peuple en difficulté». Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui craignent que le Kremlin ne laisse tout simplement tomber d'autres alliés.

Le canal Telegram «Military Informant», qui compte plus de 600 000 abonnés, qualifie la chute de Bachar el-Assad de «défaite géopolitique colossale», mais l'attribue à «la stupidité et la myopie de Bachar el-Assad». Celui-ci aurait, par sa fuite, «dévalorisé le sacrifice des soldats russes».

L'animateur de télévision Vladimir Soloviev a recommandé à ses téléspectateurs de se concentrer sur l'essentiel dans cette situation:

«Je suis allé plusieurs fois à Alep et il était clair pour moi que le pays était en train de sombrer. J'étais conscient de la tournure que prenaient les choses là-bas, mais je suis surpris de la rapidité avec laquelle tout cela s'est produit. J'espère que c'est la conséquence d'un grand deal dont le résultat sera la division de l'Ukraine.»

L'importance de la position russe en Syrie est ainsi délibérément minimisée. Pourtant, après la chute d'Assad, la Russie risque non seulement de perdre ses bases militaires, mais aussi d'abandonner l'importante plaque tournante logistique pour l'approvisionnement de ses groupes de combat en Afrique. Des militaires russes et des mercenaires du groupe Wagner ont combattu en République centrafricaine, en Libye, au Mali, au Soudan et au Mozambique.

Avant la chute d'Assad, les avions de ravitaillement russes empruntaient le corridor aérien au-dessus de la mer Caspienne, de l'Iran et de l'Irak, avant d'atterrir en Syrie pour se ravitailler. A cette époque, la Russie dépensait, selon différentes estimations, environ 2,7 millions d'euros par jour pour l'engagement militaire en Syrie.

Ces coûts comprenaient l'utilisation de missiles de croisière, d'armes d'artillerie, les missions de combat aérien russes, l'entretien du personnel de l'armée et les paiements aux familles des morts. La Russie peut se consoler avec le fait que désormais, elle économise sur une partie de ces frais.