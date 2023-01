La police de Saint-Pétersbourg arrête des manifestants. La situation juridique des minorités sexuelles en Russie est devenue encore plus critique. Image: Shutterstock

Poutine adopte une loi radicale: «C'est devenu effrayant de vivre en Russie»

Une nouvelle loi en Russie interdit de communiquer sur la vie gay, lesbienne et queer. Cinq personnes concernées racontent ce que cela signifie pour elles.

Dans les cinémas, à la radio, dans les blogs personnels, sur les sites Internet et même dans les livres, c'est désormais interdit en Russie de parler ou d'écrire sur la sexualité des gays et des lesbiennes ou sur les personnes trans. Début décembre 2022, le chef du Kremlin Vladimir Poutine a signé une loi dans ce sens — avec des conséquences dramatiques.

Avec la signature de Poutine, la situation juridique des minorités sexuelles a été durcie. Depuis 2013 déjà, il est interdit en Russie d'informer les mineurs sur des sujets tels que l'homosexualité ou la transsexualité. Selon l'argumentation, il s'agit d'une diffusion de «propagande». Désormais, la loi a été étendue à toutes les classes d'âge et à pratiquement tous les domaines de la vie.

Les personnes qui parlent ouvertement de sujets LGBTQIA+ s'exposent à de lourdes amendes, et des interdictions professionnelles temporaires sont également possibles. Les «valeurs traditionnelles», comme le dit la loi, doivent être protégées. Les formes autres que l'hétérosexualité n'en font donc pas partie et sont considérées comme une menace. La loi place en outre l'homosexualité au même niveau que la pédophilie.

Les conséquences sont nombreuses: les organisations humanitaires russes qui soutiennent les victimes de violences queerophobes sont sur le point de disparaître. Les blogueurs qui publient des articles sur des thèmes queer tombent dans l'illégalité.

Et les maisons d'édition retirent de la vente les livres qui traitent de l'homosexualité, car elles craignent des sanctions. Certaines maisons d'édition font remarquer que même les classiques russes pourraient devoir être réécrits. Les «Démons» de Dostoïevski ou «Lolita» de Nabokov traitent de la sexualité «non traditionnelle», ce qui pourrait également être interprété comme de la «propagande».

Quelles sont les menaces qui pèsent sur les personnes concernées? Comment font-elles face à la répression de l'Etat? Cinq personnes originaires de Russie, dont certaines souhaitent rester incognito, nous l'ont raconté, au cours d'appels vidéo et de longs courriels.

Leo Veles, YouTuber et journaliste

«J'ai fait mon coming out il y a longtemps. Pour moi, être ouvertement gay est aussi naturel que respirer, manger ou dormir. Dans mes blogs, j'écris sur les droits des personnes queer. Je fais des critiques de littérature queer. J'écris de la prose queer. Mais être gay en Russie est un test quotidien pour le monde et pour moi-même. L'héritage de l'homophobie soviétique dans la société est encore très fort.»

Leo Veles, 32 ans, de Moscou.

«Tu peux te faire tabasser parce que tu as l'air prétendument gay. Tu peux te faire tuer, comme c'est arrivé à Roman Yedalov (Yedalov a été poignardé en 2019 après avoir fréquenté un club gay-friendly avec son partenaire à Moscou. L'auteur a crié des propos homophobes, réd).»

«Dans plusieurs régions de Russie, il existe des prisons secrètes dans lesquelles des personnes homosexuelles sont enlevées, torturées et tuées. Les autorités refusent d'enquêter sur leur disparition.» Leo Veles

«Depuis 2013, la première loi a augmenté le nombre de faux rendez-vous, un phénomène dans lequel des gangs homophobes attirent des hommes gays à un rendez-vous, les battent, les volent et leur font du chantage en leur demandant de sortir du placard. J'ai moi-même été victime d'un tel rendez-vous et j'y ai miraculeusement survécu. Je ne souhaite à personne de vivre cette expérience.»

«Des activistes homophobes ont publié mes coordonnées sur Internet, avec mon adresse et mon numéro de téléphone. J'ai reçu des menaces. Des inconnus ont écrit qu'ils viendraient chez moi, me tueraient, me démembreraient et enverraient des paquets à mes proches.»

«Les agressions vont certainement augmenter maintenant. Les propagandistes homophobes à la télévision vont attiser encore plus leur haine auprès des téléspectateurs. Ils se sentiront désormais confortés et protégés par la loi. Les politiciens homophobes en Russie disent: "Nous n'interdisons pas le phénomène dans son ensemble, nous interdisons de dire que les relations entre personnes de même sexe sont aussi normales que les relations hétérosexuelles".»

«Pour moi, cela ressemble à: "nous n'interdisons pas que le soleil se lève à l'est, mais nous interdisons de se réjouir d'une journée ensoleillée ou d'en parler de manière neutre ou positive". Les personnes queer sont des personnes de seconde classe en Russie.»

«Si je suis condamné à une amende, j'essaierai de récolter des fonds au sein de la communauté. C'est une pratique courante parmi les activistes russes. Beaucoup ont peur, certains ont quitté le pays, d'autres sont restés mais préfèrent mener une vie isolée. Dans l'espoir que la répression leur échappe.»

«Moi aussi, j'ai peur, mais je me sens aussi responsable. Si toutes les personnes queer raisonnables quittent la Russie, qui va changer la situation? Je resterai aussi longtemps que possible.»

«Si un jour, je n'ai plus d'autre choix que de mourir ou de partir, alors je partirai»

«En attendant, je défends mon droit, même si je dois aller jusqu'à la Cour constitutionnelle. J'ai passé dix ans à m'interroger sur mon identité, maintenant je ne vais plus faire semblant d'être hétérosexuel ou de ne pas exister.»

Jelena Klimova, rédactrice informatique et écrivaine

Jelena Klimova, 34 ans, de Nizhny Tagil (Oural).

«De nombreuses personnes du milieu cèdent désormais à la panique et ne savent pas quoi faire. Surtout lorsqu'ils parlent ouvertement à la communauté sur les réseaux sociaux. Car tant de choses ne sont pas claires. Pour moi aussi. Qu'est-ce qui relève de la propagande? Même un poème que j'ai écrit sur une femme lesbienne? Et est-ce que les personnes queer peuvent encore consulter un psychologue ou est-ce que cela est déjà interdit lorsqu'elles parlent de sujets queer?»

«Entre-temps, à cause de la nouvelle loi, presque tous mes livres ont été retirés de la vente parce qu'ils mentionnaient ou décrivaient des relations homosexuelles.» Jelena Klimova

«Je distribue maintenant les livres gratuitement en ligne. Cela fait mal de voir ce qui s'est passé. Mais les éditeurs ne veulent pas de problèmes. Car personne ne sait comment la nouvelle loi sera appliquée et ils ne veulent pas prendre de risques. Les sanctions sont très élevées. Si quelqu'un me demande de réécrire mes livres ou mes posts, je me défendrai, je prendrai un avocat ou j'irai dans un centre de conseil. Je ne m'autocensurerai pas.»

Dmitry Mikhailov, étudiant

«Je vis comme un homme gay, mais pas officiellement. Je ne suis ouvert qu'aux personnes dont je sais qu'elles le gèrent correctement. Dans ma ville natale, une petite ville militaire près de Moscou, j'ai été violemment harcelé pour ma prétendue "différence". Les choses se sont améliorées à Moscou. Ici, je peux prendre le métro même maquillée et personne ne dit rien. Je pense que la loi ne changera pas grand-chose à cela.»

Dmitry Mikhailov, 24 ans, étudie à Moscou compte privé

«Mais dans mon université, nous avons un groupe et nous sommes reliés à d'autres groupes universitaires, il y a maintenant beaucoup de discussions. Certains craignent que les clubs gay-friendly ferment et qu'ils perdent leurs safe spaces, c'est-à-dire les endroits où on peut être ouvertement gays. Je ne le pense pas. Ce sont plutôt les réseaux sociaux qui posent problème. Il y aura certainement plus de contrôles. J'ai fouillé mon compte Twitter et j'ai supprimé une partie de mon quotidien, de mes rencontres par exemple.»

«Nous craignons de recevoir des amendes pour des posts. 400'000 roubles (environ 6'000 euros) pour les particuliers — aucun d'entre nous ne peut se le permettre» Dmitry Mikhailov

Le duo sur YouTube «HAOYANG & GELA»

Gela, 23 ans, et Haoyang, 20 ans, de Kazan, République du Tatarstan. compte privé

«Avec cette loi, tout ce que nous faisons est défini comme "trompant les jeunes". Même si nous ne faisons que respirer sur le sol russe, cela peut nous être reproché comme "propagation du virus gay". Il est devenu encore plus effrayant de vivre ici. Chaque jour, de nouvelles lois stupides sont adoptées. Dans le passé, il y a eu des agressions, des coups et des meurtres de personnes queer. Ou des licenciements de travail en raison de l'orientation sexuelle. Maintenant, cette discrimination est approuvée au niveau législatif.»

«Au milieu de "l’opération spéciale" en cours en Ukraine, Poutine et les politiques veulent détourner l'attention des problèmes internes du pays. Ils disent que le gouvernement protège son peuple contre des ennemis extérieurs en Ukraine et contre des ennemis intérieurs.»

«Et l'un de ces ennemis, c'est nous. Nous, les personnes queer, sommes soi-disant des espions qui corrompent la société et détruisent les enfants»

«Nous venons de Kazan, cette ville est à 200% homophobe. Bien sûr, nous avons envisagé de déménager ou d'émigrer, mais le problème est que moi, Haoyang, je ne peux pas partir, je dois encore faire deux ans d'études. Et nous manquons d'argent. Les gens pensent que les blogueurs gagnent beaucoup. C'est une absurdité. Et en ce moment, il est de toute façon difficile d'émigrer avec un passeport russe. Les personnes originaires de Russie ne sont souhaitées presque nulle part.»

«Nous continuons à être actifs sur notre chaîne YouTube et dans les réseaux sociaux, mais nous réfléchissons à une manière de nous protéger. Bientôt, une entreprise mettra à notre disposition la fonction de géoblocage, qui nous permettra de cacher notre chaîne sur l'Internet russe. Les gens en Russie ne pourront la trouver qu'en utilisant un accès VPN. Ensuite, nous commencerons à parler de politique. Nous ne nous cacherons pas et le reste de la communauté ne se taira pas non plus.»