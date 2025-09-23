ciel couvert12°
DE | FR
burger
International
taïwan

Taïwan: la rupture d'un lac piège des centaines de personnes

epa12399168 A person shelters under an umbrella from the rain while crossing the street during the afternoon in the wake of Typhoon Ragasa in Taipei, Taiwan, 23 September 2025. At least six individual ...
Le super typhon Ragasa a frappé Taïwan avec des pluies torrentielles.Keystone

La rupture d'un lac à Taïwan piège des centaines de personnes

Le super typhon Ragasa provoque inondations et glissements de terrain dans l'est de Taïwan. Environ 263 personnes sont prises au piège près de la ville de Hualien.
23.09.2025, 16:1123.09.2025, 16:11

Un lac formé par un glissement de terrain dans l'est de Taïwan s'est rompu mardi alors que le super typhon Ragasa frappait l'île avec des pluies torrentielles, inondant une ville voisine et piégeant environ 200 personnes, a déclaré un responsable local des secours.

Ragasa a touché le nord des Philippines et Taïwan lundi avec son cortège de fortes pluies et de vents violents, forçant des centaines de familles à évacuer.

Rues inondées et voitures submergées

À Hualien, dans l'est de Taïwan, où des pluies torrentielles se sont poursuivies mardi, un lac – formé par un glissement de terrain dans la partie supérieure de la rivière Mataian – a lâché vers 15H00 (09h en Suisse), emportant un pont et déferlant sur la ville, a déclaré un responsable local des pompiers.

«À certains endroits, l'eau est montée jusqu'au deuxième étage d'une maison et elle a atteint environ un étage dans le centre-ville, où l'eau est en train de se retirer», a déclaré Lee Lung-sheng, chef adjoint du service d'incendie du comté de Hualien.

«Environ 263 personnes sont piégées et se sont dirigées vers des endroits plus élevés lorsque la rivière est soudainement montée. Elles ne sont pas en danger immédiat, mais elles sont très inquiètes»
Lee Lung-sheng

Ces personnes sont invitées à ne pas bouger en attendant la décrue. «Deux personnes sont toujours portées disparues et nous les recherchons», a ajouté le secouriste.

Des images publiées par l'Agence nationale des incendies de Taïwan ont montré des rues inondées et des voitures à moitié submergées tandis que des arbres étaient déracinés.

Vidéo: watson

A Taïwan, 7 638 habitants ont été évacués en raison du typhon. Environ 3100 personnes avaient été déplacées et avaient été accueillies chez des proches, dans la zone de la rivière à Hualien.

Taïwan est habitué aux fréquentes tempêtes tropicales de juillet à octobre. Le typhon Danas, qui a frappé l'île début juillet, a tué deux personnes et blessé des centaines d'autres. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Les inondations en Turquie transforment un appartement en cascade
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
3
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Poutine propose une prolongation d’un an du traité New Start
Le président russe a annoncé lundi que Moscou respecterait encore un an les limites du traité de désarmement nucléaire New Start, qui arrive à expiration en février 2026.
Le président russe Vladimir Poutine a proposé lundi de prolonger d'un an les termes du traité de désarmement nucléaire New Start conclu entre la Russie et les Etats-Unis.
L’article