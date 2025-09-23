Le super typhon Ragasa a frappé Taïwan avec des pluies torrentielles. Keystone

La rupture d'un lac à Taïwan piège des centaines de personnes

Le super typhon Ragasa provoque inondations et glissements de terrain dans l'est de Taïwan. Environ 263 personnes sont prises au piège près de la ville de Hualien.

Plus de «International»

Un lac formé par un glissement de terrain dans l'est de Taïwan s'est rompu mardi alors que le super typhon Ragasa frappait l'île avec des pluies torrentielles, inondant une ville voisine et piégeant environ 200 personnes, a déclaré un responsable local des secours.

Ragasa a touché le nord des Philippines et Taïwan lundi avec son cortège de fortes pluies et de vents violents, forçant des centaines de familles à évacuer.

Rues inondées et voitures submergées

À Hualien, dans l'est de Taïwan, où des pluies torrentielles se sont poursuivies mardi, un lac – formé par un glissement de terrain dans la partie supérieure de la rivière Mataian – a lâché vers 15H00 (09h en Suisse), emportant un pont et déferlant sur la ville, a déclaré un responsable local des pompiers.

«À certains endroits, l'eau est montée jusqu'au deuxième étage d'une maison et elle a atteint environ un étage dans le centre-ville, où l'eau est en train de se retirer», a déclaré Lee Lung-sheng, chef adjoint du service d'incendie du comté de Hualien.

«Environ 263 personnes sont piégées et se sont dirigées vers des endroits plus élevés lorsque la rivière est soudainement montée. Elles ne sont pas en danger immédiat, mais elles sont très inquiètes» Lee Lung-sheng

Ces personnes sont invitées à ne pas bouger en attendant la décrue. «Deux personnes sont toujours portées disparues et nous les recherchons», a ajouté le secouriste.

Des images publiées par l'Agence nationale des incendies de Taïwan ont montré des rues inondées et des voitures à moitié submergées tandis que des arbres étaient déracinés.

Vidéo: watson

A Taïwan, 7 638 habitants ont été évacués en raison du typhon. Environ 3100 personnes avaient été déplacées et avaient été accueillies chez des proches, dans la zone de la rivière à Hualien.

Taïwan est habitué aux fréquentes tempêtes tropicales de juillet à octobre. Le typhon Danas, qui a frappé l'île début juillet, a tué deux personnes et blessé des centaines d'autres. (jzs/ats)