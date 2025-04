Ursula Van der Leyen, président de la Commission européenne, a décidé de riposter. Face à la folie des taxes douanières de Donald Trump, l'UE va imposer 25% de texes. Keystone

L'UE adopte sa première riposte aux droits de douane de Trump

La riposte était attendue et elle a eu lieu. L'Union européenne a adopté mercredi ses premières mesures de riposte aux droits de douane.

Donald Trump a reçu un premier avertissement de l'UE, qui taxe en retour une série de produits américains comme les motos, le soja, ou la volaille, a annoncé la Commission européenne.

Ces mesures répondent aux taxes de 25% imposées sur l'acier et l'aluminium par Washington mi-mars. La riposte européenne aux droits de douane de 20%, décrétés par le président américain le 2 avril, pourrait, elle, être présentée en début de semaine prochaine.

L'Union européenne a toutefois souligné être prête à suspendre ses droits de douane «à tout moment» en cas d'accord «juste et équilibré» avec Washington.

Au cours des derniers mois, les 27 Etats membres de l'UE ont été frappés à trois reprises par des droits de douane de Washington et ont organisé leur riposte autour d'une logique similaire.

Lors d'un vote mercredi après-midi, ils ont donné leur feu vert à la taxation d'une première liste de plus 20 milliards d'euros de marchandises américaines. Elle comporte des produits agricoles comme le soja, la volaille, le riz, et plusieurs fruits. Elle prévoit également des droits allant jusqu'à 25% sur le bois, les motos, des produits plastiques, des équipements électriques ou des produits de maquillage.

L'idée était notamment de cibler des produits provenant d'Etats républicains, le parti de Donald Trump.



Le bourbon est épargné

Bruxelles a en revanche choisi d'épargner le bourbon de sa liste de produits ciblés. Plusieurs pays producteurs de vin, dont l'Italie et la France, craignaient que cela n'engendre des représailles contre les vins et spiritueux européens.La plus grande partie de ces taxes entrera en vigueur mi-mai. D'autres, comme celles sur les amandes, en décembre.

Avant le vote, la Hongrie, proche de Donald Trump, avait annoncé qu'elle s'opposerait à ces mesures, assurant qu'elles ne feraient que faire empirer la situation pour les consommateurs européens.

Bruxelles espère toujours une solution négociée vis-à-vis des droits de douane américains, qu'elle juge injustifiés.

Elle envisage de présenter en début de semaine prochaine sa riposte aux taxes américaines sur l'automobile et tous les autres produits européens. Pour l'heure, le ton diffère parmi les Vingt-Sept sur le niveau de fermeté de la réponse. (ats/afp/svp)