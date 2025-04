TikTok s'approche d'une interdiction, le 5 avril 2025, sur le sol américain. Le groupe Meta pourrait en profiter. Image: watson

Facebook, Insta et les autres pillent TikTok

La plateforme chinoise est sous la menace d'une déconnexion totale aux Etats-Unis, le 5 avril. Les autres sociétés de la tech lancent de grandes manœuvres pour débaucher les nombreux créateurs de TikTok qui s'apprêtent à devenir orphelins.

Plus de «International»

La date du 5 avril 2025 fait frissonner des millions de créateurs sur TikTok. L'application sera-t-elle désactivée ou non? «Nous avons beaucoup d'acheteurs potentiels», a déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One lundi soir 31 mars. «L'intérêt pour TikTok est énorme», a-t-il ajouté. «J'aimerais que TikTok reste actif», a conclu le président américain.

Car le contexte est bien incertain pour les créateurs actifs sur la plateforme chinoise. Accusé d'espionner et manipuler ses 170 millions d'utilisateurs américains, le groupe ByteDance doit trouver une alternative. Sinon, c'est rideau.

Les rumeurs parlent d'un rachat par l'entreprise technologique Oracle, d'autres évoquent aussi Blackstone. Le géant du capital-investissement envisage de rejoindre les actionnaires (non chinois) actuels de ByteDance, menés par Susquehanna International Group et General Atlantic, pour injecter de nouveaux capitaux à l'offre de rachat des activités américaines de TikTok, renseigne Reuters. Il y a également Project Liberty et Perplexity, dirigés par le milliardaire Frank McCourt, propriétaire du club de football de l'Olympique de Marseille.

Si TikTok navigue à vue, en attendant une lueur d'un repreneur américain pour survivre à la loi intransigeante de l'Oncle Sam, il y a des pirates qui se tiennent prêts à profiter du naufrage du navire chinois.

Comme le marché des transferts dans le football

Dans le camp de ceux qui se frottent les mains, il y a Meta, sourire en coin, dans les starting-blocks pour dépouiller son grand rival chinois.

A l'image du marché des transferts en football (le mercato pour les initiés), les plateformes numériques se sont approprié le même langage et alignent les zéros pour rallier les créateurs et créatrices de contenu à leur marque.

Meta met les bouchées doubles et a annoncé son intention de proposer des contrats de contenu à certains créateurs ou créatrices de TikTok afin de «contribuer au développement de leurs communautés sur Instagram et Facebook».

Mark Zuckerberg et sa bande s'efforcent d'éclipser la concurrence, en usant de leur méthode favorite: racheter et copier. Ils tentent aussi d'offrir à grands coups de chèques juteux un refuge aux pauvres créateurs orphelins de leur espace de communication adoré, ils vont même créer une application de montage vidéo, appelée Edits, qui ressemble étrangement à CapCut, l’outil phare de TikTok. Sans oublier que Meta a changé ses règles, en étendant la durée des Reels de 90 secondes à trois minutes.

La maison mère de Facebook a lancé un programme de «Breakthrough Bonus» (en français, un bonus de rupture ou de démarrage), qui offrirait aux créateurs jusqu'à 5 000 dollars pour la publication de vidéos sur Facebook et Instagram, rapporte The Hollywood Reporter. Et pour transformer l'essai, comme l'affirme Charles Porch, vice-président des partenariats mondiaux pour Instagram, l'équipe encourage les créateurs à apporter plus d'authenticité aux vidéos estampillées Reels sur la poule aux œufs d'or de Meta.

Ce système de Reels est un gamechanger pour faire basculer les faiseurs de vues de TikTok et pour les fidéliser dans cette mise à mort de l'application phare chinoise sur sol américain.

Cela s'est vérifié avec Mac, connu pour ses demandes «Que faites-vous dans la vie?» à des célébrités et autres propriétaires de grosses bagnoles. S'il peut compter sur une énorme communauté sur TikTok, il s'est essayé à des «contenus alternatifs» - entendez par-là qu'il a testé les nouveaux formats sur Instagram et Facebook.

Et surprise, selon lui, comme le rapporte le «THR», ses contenus sur Facebook ont généré un wagon de vues, car son public cible (les 25 à 35 ans) est très présent sur la plateforme.

Meta n'est pas le seul groupe à désosser TikTok

YouTube et Snapchat se retroussent également les manches pour s'attacher les services de créateurs. L'opportunité de capturer les accros à TikTok est trop belle, car les orphelins seront nombreux à bichonner.

Pour le cas Snapchat, l'application s'est lancée dans une refonte depuis le 1er février de son processus de monétisation. La firme au petit fantôme sur fond jaune a d'ailleurs lancé une campagne marketing avec des tiktokeurs et tente de fournir un outil numérique plus attractif.

Et non loin, comme un loup qui rôde dans la bergerie, X salive. Comme l'expliquait The Hollywood Reporter, en janvier de cette année, Elon Musk a mis la main au porte-monnaie: la plateforme a fortement investi dans la vidéo l'année dernière, faisant grimper les vues de 40%.

Une tendance qui dessine une réelle opportunité pour attirer les utilisateurs de TikTok avant cette date fatidique du 5 avril 2025. A moins que l'administration Trump n'en décide autrement.