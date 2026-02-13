en partie ensoleillé10°
«Crimes obscènes»: La Turquie s'attaque à ses créatrices OnlyFans

OnlyFans
La plateforme OnlyFans, qui fonctionne par abonnement, est bloquée en Turquie, mais est accessible via VPN (image d'illustration).Image: Shutterstock

La Turquie a arrêté vendredi seize femmes qui produisaient des contenus pour OnlyFans, plateforme bannie du pays. Les autorités ont aussi saisi leurs biens.
13.02.2026, 14:4213.02.2026, 14:42

Seize créatrices turques de contenus sexuels pour la plateforme OnlyFans, interdite en Turquie, ont été arrêtées vendredi à travers le pays, ont annoncé les autorités.

Des actifs d'une valeur de 300 millions de livres turques (5,8 millions d'euros environ), comprenant notamment deux sociétés et dix propriétés, ont été saisis dans le cadre de cette opération, a indiqué le bureau du procureur d'Istanbul dans un communiqué.

«Il existe au vu de l'enquête de fortes indications selon lesquelles les suspectes ont blanchi le produit de leurs crimes obscènes via divers investissements»
Le procureur d'Istanbul

Accessible via VPN

La justice turque ne précise cependant pas si les actifs saisis proviennent exclusivement de revenus tirés de la création de contenus pour adultes.

Les suspectes, interpellées notamment à Istanbul et Ankara, la capitale turque, sont accusées d'avoir diffusé leurs contenus sur OnlyFans et la messagerie Telegram.

Cette Romande s'est retrouvée sur OnlyFans contre son gré, elle raconte

La plateforme OnlyFans, qui fonctionne par abonnement, est bloquée en Turquie, au même titre que les sites pornographiques, mais est accessible via VPN.

Selon les médias turcs, cinq autres suspectes visées par l'enquête se trouvent hors de Turquie et n'ont pu être interpellées à ce stade. (sda/ats/afp)

