Pourquoi l’Ukraine revoit discrètement sa stratégie défensive

Un soldat ukrainien se prépare pour une mission sur la ligne de front dans la région de Zaporijjia. Keystone

L'Ukraine se prépare à perdre ses «forteresses» et change de stratégie

L’Ukraine se prépare à une longue guerre défensive. Un nouveau système d’ouvrages de barrage en fait partie. Reportage dans l’est et le sud-est du pays.

Kurt Pelda, ukraine / ch media

Plus de «International»

Un vent glacial souffle à travers Novomykolaïvka, petite ville composée principalement de maisons individuelles de plain-pied. Une employée du fournisseur d’électricité local passe d’un bâtiment à l’autre pour relever les compteurs. Malgré de nombreuses pannes, il y a encore du courant ici. La femme ne se laisse pas distraire dans son travail lorsque la sirène d’alerte aérienne commence à retentir.

Walerij, officier d’une brigade stationnée dans la région, raconte que la petite ville est presque chaque nuit la cible de bombes planantes russes. Pour des tirs d’artillerie, le front est toutefois encore trop éloigné. Les drones, en revanche, peuvent facilement atteindre la localité, les Russes se concentrant alors sur les véhicules de ravitaillement et d’autres cibles importantes.

L’ennemi attaque du mauvais côté

La localité, qui comptait environ 5000 habitants avant la guerre, semble à première vue insignifiante. La question de savoir à quelle distance se trouve le front n’est plus aussi simple qu’autrefois, car avec le développement de la guerre des drones, la «zone grise» – le no man’s land non contrôlé entre les positions russes et ukrainiennes – s’est fortement étendue. On peut toutefois affirmer avec une certaine certitude que les positions russes les plus proches se trouvent à 30 kilomètres au maximum. La zone grise peut atteindre jusqu’à huit kilomètres de profondeur.

Il ne fait aucun doute que Novomykolaïvka constitue un nœud important pour le ravitaillement ukrainien. Mais quelle est son importance au-delà de cela? La petite ville se situe sur la route qui relie la steppe du sud-est au centre industriel de Zaporijjia. Pendant longtemps, les Ukrainiens s’attendaient dans cette région à une attaque russe venant du sud, c’est-à-dire des zones côtières de la mer d’Azov. La plupart des lignes de fortification s’étendaient donc d’ouest en est. Mais depuis l’été dernier, les troupes du Kremlin progressent surtout depuis l’est.

Dans la plus grande urgence, l’Ukraine a donc dû établir de nouvelles positions défensives, cette fois orientées du nord au sud. Ces fortifications décrivent un large arc à l’est de la petite ville et atteignent une longueur continue de plus de 80 kilomètres. Elles font partie d’un système de défense échelonné de plusieurs centaines de kilomètres, qui s’étend d’Izium, au nord-est, jusqu’à environ 40 kilomètres au sud de Nowomykolaïvka.

Vue aérienne par drone des barrières près de Novomikolaivka. Image: x

Un étudiant analyse des images satellites

La cartographie de ces ouvrages de fortification est due à un jeune Français qui, selon ses propres dires, étudie les relations internationales. Clément Molin analyse des images satellites sur lesquelles les progrès des travaux ukrainiens sont clairement visibles et reporte les installations défensives sur des cartes. Il les publie notamment sur X. Pour m’assurer que ces indications correspondent à la réalité, j’examine ponctuellement les nouvelles barrières construites, par exemple près de Novomykolaïvka et de Kramatorsk, la principale ville du Donbass encore tenue par les Ukrainiens.

Effectivement, Novomykolaïvka est entourée sur trois côtés par ces obstacles, et plus à l’ouest se trouve une autre ligne sur la route menant à la grande ville de Zaporijjia. Sur les collines au nord-ouest de Kramatorsk, je franchis en voiture deux barrières situées à seulement quelques kilomètres l’une de l’autre. A Izium, dans l’oblast de Kharkiv, les installations relativement récentes sont également bien visibles.

Ces fortifications n’ont plus rien à voir avec les anciennes tranchées construites en 2023 à grands frais et aujourd’hui obsolètes. Quiconque «se cache» de nos jours dans une tranchée ouverte ne vit pas longtemps. Seules des tranchées couvertes ou au moins protégées par des filets offrent une protection contre les attaques de drones. Mais les nouvelles barrières ne sont pas du tout occupées par des soldats. Elles servent simplement à freiner et à canaliser les avancées russes, par exemple aux endroits où les entreprises de construction ont laissé des ouvertures pour les routes ou les voies ferrées. Des vidéos prises par des drones ukrainiens montrent clairement les pertes effroyables subies par les Russes lorsqu’ils tentent de percer ces brèches, sans jamais apercevoir un seul soldat ukrainien.

La fin de la tactique d’infiltration?

Il faut savoir que les Russes attaquent désormais rarement avec des chars, ceux-ci ayant peu de chances face aux drones ukrainiens. En même temps, les Ukrainiens souffrent d’un manque de personnel et ne peuvent pas protéger l’ensemble du front. De petits groupes, parfois seulement deux ou trois soldats, infiltrent donc la zone grise et contournent les bunkers ukrainiens. Ils tentent de pénétrer le plus loin possible dans l’arrière-pays et d’y trouver une cachette. Ils attendent ensuite des renforts jusqu’à disposer de suffisamment de forces pour attaquer les Ukrainiens par l’arrière et semer le chaos.

Cette tactique est fortement compliquée par les ouvrages de barrage. Un obstacle peut atteindre jusqu’à 150 mètres de large. On trouve d’abord des rouleaux de fil barbelé à lames de rasoir empilés les uns sur les autres, suivis d’un premier fossé antichar rempli de fil barbelé. Viennent ensuite trois rangées d’obstacles en béton, appelés «dents de dragon». En quatrième barrière, un autre fossé antichar rempli de fil barbelé, puis, tout au fond, de nouveaux rouleaux de fil barbelé à lames.

De petits groupes de deux à trois soldats peuvent difficilement franchir une telle barrière; cela nécessiterait du matériel lourd. Mais même si une brèche devait être créée, cela prendrait beaucoup de temps et exposerait les unités du génie russes aux attaques de drones ou d’artillerie. De plus, dans les secteurs du front particulièrement disputés, comme près de Pokrovsk, jusqu’à trois lignes d’obstacles sont échelonnées les unes derrière les autres. Celles-ci sont parfois même subdivisées en compartiments dans lesquels les drones et l’artillerie peuvent encore plus facilement tuer les Russes qui s’y sont infiltrés.

Le système requiert peu de soldats ukrainiens

Cet immense système nécessite relativement peu de troupes pour être défendu. Il est en outre complété par des fortifications plus anciennes situées plus près de la ligne principale de combat. Pour des ouvrages d’une telle ampleur, les travaux doivent être réalisés loin du front afin que les équipes de construction et leurs excavatrices ne soient pas elles-mêmes attaquées par des drones. C’est pourquoi les nouvelles barrières se trouvent en grande partie en dehors de la zone que le Kremlin souhaite absolument conquérir.

Poutine se concentre notamment sur quatre «villes forteresses» dans le Donbass, dont Kramatorsk. Dans le cas peu probable où Kiev céderait ces territoires dans le cadre d’une paix imposée, les nouvelles barrières ne seraient que partiellement concernées. Il est toutefois plus probable que le commandement militaire ukrainien cherche, avec ces ouvrages, à se prémunir contre une éventuelle perte future de ces forteresses.

Pour Walerij, l’officier qui combat avec ses soldats au sud-est de Novomykolaïvka, cela reste toutefois un maigre réconfort, car les barrières se trouvent derrière lui et n’aident pas encore à la défense. Dans cette région, les Russes ont particulièrement progressé ces derniers mois. Il raconte:

«Il arrive régulièrement que notre unité se replie et s’installe dans de nouveaux quartiers. Pour constater un matin, peu après, que la zone de mort des drones a déjà atteint une fois de plus notre lieu de sommeil»

Entre-temps, des informations non confirmées font état d’une contre-offensive ukrainienne au sud-est de Novomykolaïvka. Les Ukrainiens chercheraient à profiter du fait qu’Elon Musk a déconnecté les terminaux Starlink russes d’Internet. Cela aurait provoqué un effondrement des communications entre les troupes russes. Kiev a depuis imposé un embargo sur les informations concernant cette zone.