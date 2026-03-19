Ce programme ukrainien accélère la production de drones
«Elles soudent, elles assemblent, elles se débrouillent extrêmement bien»: en Ukraine, le programme Women in drones permet aux femmes de se former pour fabriquer ces redoutables engins, massivement utilisés pour résister aux attaques russes.
Daria, cheffe de Women in drones, raconte, en marge d'un salon international dédié aux matériaux composites, JEC World, à Villepinte, au nord de Paris:
Des profils très variés
Traductrice de formation, la jeune femme qui a lancé ce projet en 2024 après avoir gagné une subvention garde son identité secrète en raison de la sensibilité de son activité.
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Dans le contexte de la guerre en Ukraine, où les drones jouent un rôle crucial, le secteur est strictement sécurisé, car il constitue une cible privilégiée pour les Russes.
Spécialistes des technologies de l'information, comptables, journalistes, employée d'une école maternelle… 150 personnes, majoritairement des femmes, venant de domaines très divers ont été formées et placées «auprès des entreprises partenaires» qu'elle ne peut pas citer en raison d'accords de confidentialité. Daria s'enthousiasme:
Attirer le plus d'adhérentes possible
Quand le besoin de produire des drones en masse est apparu, le profil le plus recherché était «un homme ayant des compétences en soudure». Daria assure cependant:
Mais quel type de drones fabriquent-elles? Daria explique:
L'apprentissage se déroule en présentiel à Kiev, mais, désormais, Women in drones organise aussi des formations en ligne «afin d'attirer le plus grand nombre de femmes vers la technologie», ajoute Daria.
Les cours seront bientôt disponibles en plusieurs langues, même si pour l'instant aucun pays ne n'y est intéressé. La France cherche pourtant à la fois à féminiser ses métiers de l'aérospatial et de la défense, et à produire des drones massivement à bas coût.
Rapidité contre excellence
Daria parcourt des salons de haute technologie pour explorer comment «automatiser la production» et étudier les opportunités de coentreprises. Elle indique:
L'organisation de l'industrie des drones en Ukraine est basée sur le système Lean, méthode industrielle développée par Toyota après la Seconde Guerre mondiale qui repose sur l'amélioration continue, l'optimisation de ressources et l'absence de stocks, précise Daria.
Une logique inverse de celle de l'industrie de défense classique avec des cycles longs, du perfectionnisme et de lourdes procédures d'autorisations, qui correspond aux réalités du terrain où il faut s'adapter aux améliorations des drones ennemis. Daria souligne:
Elle ajoute: