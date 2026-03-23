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La Russie repart à la conquête de l'espace

La base de lancement russe au Kazakhstan avait été endommagée.
La base de lancement russe au Kazakhstan avait été endommagée.

La Russie repart à la conquête de l'espace

Le pays a lancé dimanche depuis le Kazakhstan une fusée en direction de la Station spatiale internationale. Ce lancement intervient après plusieurs déboires de la Russie en matière d'aérospatial.
23.03.2026, 10:2423.03.2026, 10:24

La Russie a lancé dimanche un vaisseau cargo depuis un pas de tir du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) ayant été endommagé en novembre dernier et qui constitue le seul site russe pour envoyer des équipages vers la Station spatiale internationale (ISS).

Vidéo: YouTube/APT

L’agence spatiale russe Roscosmos a diffusé en direct le lancement de ce cargo de type Progress, le MS-33, envoyé dans l’espace à l’aide d’une fusée Soyouz. Il est prévu que ce vaisseau, qui contient notamment du carburant, de l’eau potable et de l’oxygène, atteigne mardi le segment russe de l’ISS.

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Il s’agit du premier lancement depuis le pas de tir N°31, endommagé le 27 novembre lors du décollage vers l’ISS d’une fusée Soyouz emportant un équipage russo-américain. Les dégâts, jugés importants, avaient nécessité plusieurs mois de réparations. Ces installations sont les seules à permettre à la Russie de faire décoller des vols habités.

Situé dans les steppes du Kazakhstan, immense pays d’Asie centrale, le cosmodrome Baïkonour est loué par la Russie jusqu’en 2050. Pionnier historique de la conquête spatiale du temps de l’URSS, Moscou a subi depuis la dislocation de l’Union soviétique de nombreux déboires dans ce domaine.

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