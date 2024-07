Coup de tonnerre, l'Arcom vire C8 de la TNT

L'Arcom a rendu sa décision et coupe le courant à C8, plateforme de Cyril Hanouna et de Vincent Bolloré.

C'est décidé. C8, c'est terminé, ou presque. Le gendarme de l'audiovisuel français, l'Arcom, devait remettre en jeu les concessions sur la TNT. De gros doutes entouraient les deux chaines du très conservateur Vincent Boloré, C8 et CNews, accusées de propager des idées d'extrêmes droites et de faire dans l'opinion plus que dans l'information.

Très fréquemment rappelée à l’ordre par l’Arcom et visée par de fréquentes plaintes, C8 a écopé d’amendes records. Alors que les diverses sanctions ne semblaient pas faire évoluer les pratiques sur C8, le régulateur a ainsi opté pour la méthode forte.

Maintenant que l'Arcom a rendu son verdict, C8 est déboutée de la TNT, où Cyril Hanouna fait d'immenses audiences. CNews, en revanche, peut conserver son antenne.

Gros changements en France

Avec l'éviction de C8 vient également celle de la chaîne NRJ12. Elles seront remplacées par une chaîne du média régional Ouest France et par un nouveau média du milliardaire Daniel Kretinsky.

(hun)