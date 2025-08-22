en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
Texas

Pourquoi la guerre est déclarée entre le Texas et la Californie

Pourquoi la guerre est déclarée entre le Texas et la Californie

La Californie et le Texas ont voté jeudi pour modifier leurs cartes électorales en vue de glaner des sièges au Congrès lors des élections de novembre 2026. Ces élections seront cruciales pour la deuxi ...
D'un côté, le Texas soutenu par le président américain Donald Trump. De l'autre, la Californie démocrate de Gavin Newsom: les deux Etats ont voté jeudi pour modifier leurs cartes électorales en vue de glaner des sièges au Congrès lors des élections de novembre 2026.
22.08.2025, 06:5322.08.2025, 06:53
Plus de «International»

Ces élections seront cruciales pour la deuxième moitié du mandat de Donald Trump, qui cherche à consolider l'actuelle courte majorité républicaine à la chambre des représentants pour continuer à mettre en oeuvre son agenda politique.

Sous la pression de Trump, cet Etat change sa carte électorale

Pour y parvenir, le président américain a entrepris de faire redessiner les circonscriptions électorales des Etats républicains en faveur des candidats conservateurs et au détriment des démocrates.

C'est le Texas (sud) qui a lancé l'offensive. Le sénat de l'Etat, à majorité républicaine, doit valider jeudi la nouvelle carte, au lendemain de son approbation par la chambre basse locale. Ce vote est une formalité, tout comme le sera la promulgation par le gouverneur Greg Abbott.

Pour redessiner sa carte électorale, le Texas a ressorti des tiroirs une vieille recette de charcutage électoral, nommée «gerrymandering». De ce processus est né un nouveau croquis aux formes disparates qui doit permettre à la droite américaine de glaner jusqu'à cinq sièges supplémentaires au Congrès.

«Combattre le mal par le mal»

En Californie, Etat le plus peuplé du pays devant le Texas, les démocrates ont décidé de répondre par la même stratégie et de «combattre le mal par le mal».

Les démocrates fuient le Texas pour bloquer un vote

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom, qui prétend au rôle d'opposant n°1 à Donald Trump côté démocrate, a proposé une carte californienne permettant d'offrir à la gauche américaine jusqu'à cinq sièges supplémentaires pour réduire à néant les efforts texans.

The U.S. and Texas State flags fly at the Texas Capitol building during a session as lawmakers vote on various bills addressing funding for flood relief and prevention in response to the July 4 floods ...
Le capitole du Texas, le premier à avoir modifié sa carte électorale en faveur du président.Image: REUTERS

Le Parlement californien a ainsi adopté jeudi une résolution qui organise un référendum en novembre, et qui, en cas d'approbation, redonnerait aux élus le pouvoir de redessiner les circonscriptions, à la place d'une commission indépendante comme c'est le cas depuis 2010. Une réponse «intelligente et mesurée» à Donald Trump, a salué l'ancien président démocrate Barack Obama.

«Raciste»

A l'inverse du Texas, où le processus législatif permet ce redécoupage relativement facilement, les Etats démocrates comptent plus de garde-fous, pour certains d'ordre constitutionnel. La Californie devra ainsi soumettre son projet de contre-attaque aux électeurs de l'Etat, qui décideront de sa légitimité via un référendum le 4 novembre.

California Governor Gavin Newsom speaks after he and other lawmakers signed the &quot;Election Rigging Response Act&quot; in Sacramento, California, U.S. August 21, 2025. REUTERS/Fred Greaves
Le démocrate Gavin Newsom, l'ennemi juré du président Donald Trump.Image: REUTERS

Au-delà du Texas, Donald Trump aimerait redécouper les cartes du l'Indiana, de l'Ohio ou encore du Missouri.

Pour la gouverneure démocrate de l'Etat de New York Kathy Hochul, il s'agit là du «dernier soubresaut d'un parti désespéré qui s'accroche au pouvoir». Elle a averti Trump dans un communiqué qu'elle «l'affronterait sur le même terrain et le battrait à son propre jeu», à l'image de la Californie.

Au Texas, des élus démocrates ont estimé que la stratégie de découpage était une «violation claire du Voting Rights Act et de la Constitution» américaine.

Trump mise sur une vieille recette pour garder le pouvoir

Grande loi sur les droits civiques adoptée en 1965, le Voting Rights Act visait à empêcher les anciens Etats ségrégationnistes du Sud de priver les Afro-Américains du droit de vote.

Minoritaires au Parlement texan, les démocrates estiment que les républicains locaux veulent «réduire au silence les électeurs des minorités par un 'gerrymandering' raciste», jugeant que la nouvelle carte électorale allait diluer les voix des électorats afro-américain et hispanique qui, traditionnellement, votent pour le camp démocrate. (mbr/ats)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis

«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
de Marine Brunner
2
Commentaire
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
de Fred Valet
4
Analyse
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de Fred Valet
1
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Thèmes
Les images des inondations meurtrières au Texas
1 / 15
Les images des inondations meurtrières au Texas

Au moins 80 personnes ont péri dans le centre du Texas le 4 juillet 2025, lors de l'une des inondations les plus meurtrières aux États-Unis depuis des décennies.
source: sda / julio cortez
partager sur Facebookpartager sur X
Voici le champion du monde de yo-yo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
Une nouvelle colonie israélienne va couper la Cisjordanie en deux
Les autorités israéliennes ont donné leur feu vert à la construction de plus de 3000 logements en Cisjordanie occupée. Ce projet, critiqué notamment par l'UE, l'ONU et la Suisse, est accusé de fragmenter le territoire palestinien pour empêcher une solution à deux Etats.
Israël a approuvé mercredi un projet clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie occupée. Selon ses détracteurs, ce projet couperait ce territoire palestinien en deux et empêcherait la création d'un éventuel Etat palestinien avec une continuité territoriale.
L’article