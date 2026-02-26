bien ensoleillé14°
Burger King utilise l’IA pour éduquer ses employés

Burger King a une nouvelle arme pour éduquer ses employés

Comment s’assurer que le personnel traite correctement les clients? La chaîne américaine de fast-food croit avoir trouvé la solution.
26.02.2026, 16:1026.02.2026, 16:10

«Bonjour, bienvenue chez Burger King, comment allez-vous?» Les employés du géant du fast-food vont bientôt être surveillé par une intelligence artificielle intégrée à leur casque, pour s’assurer qu’ils s’adressent à la clientèle avec la plus grande politesse. Dans leurs oreilles, il y aura «Patty», un chatbot intégré à la plateforme BK Assistant déjà existante.

Selon The Verge, la chaîne de restauration rapide «a entraîné son système d'intelligence artificielle à reconnaître certains mots et expressions, comme s'il vous plaît et merci». Si cela ressemble méchamment à de la surveillance en continu sur le lieu de travail, Thibault Roux, directeur du numérique chez Burger King, veut rassurer: «Il s'agit d'un outil de formation».

«Holy Cow» sacre un burger et ouvre un drive en Romandie

Si «Patty» (qui est un steak haché dans le monde du burger) sera chargé d’apprendre la politesse aux milliers d’employés de Burger King, elle devrait également permettre de les assister dans la fabrication des produits en cuisine, l’état des appareils et la gestion de stock en temps réel. Tout cela, en chattant, peinard.

«En moins de 15 minutes, l'article sera retiré du stock dans tout l'écosystème: que vous commandiez à la borne interactive ou au service au volant, le menu numérique sera mis à jour automatiquement»
Thibault Roux, directeur du numérique chez Burger King

Un assistant IA qui devrait intégrer tous les restaurants aux Etats-Unis dès la fin 2026. Prochaine étape, les robots? Pour l’heure, Burger King teste timidement le service au volant automatisé (déjà présent chez McDonald’s), mais considère que «tous les clients ne sont pas prêts». (fv)

L’article