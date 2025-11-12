Depuis le 9 novembre, la version renforcée de la loi sur l'alcool est en vigueur en Thaïlande. Image: unsplash

La Thaïlande a pris une décision radicale contre l'alcool

Une nouvelle loi sur l'alcool est entrée en vigueur en Thaïlande: toute personne consommant de l'alcool après minuit s'expose à une amende. Cette réglementation suscite de vives critiques.

Si vous voyagez actuellement en Thaïlande, ou avez prévu de le faire prochainement, surveillez bien l'heure à laquelle vous consommez de l'alcool. Boire une bière après minuit peut déjà constituer une infraction à la nouvelle loi sur les boissons alcoolisées «Alcoholic Beverage Control Act» et vous exposer à une amende élevée.

Depuis le 9 novembre, la version renforcée de la loi sur l'alcool est en vigueur en Thaïlande. Alors qu'auparavant, ce sont principalement les vendeurs qui étaient poursuivis, les consommateurs sont désormais également responsables. L'alcool ne peut être consommé qu'entre 11 heures et 14 heures et entre 17 heures et minuit. Quiconque continue à boire après minuit, même si la boisson a été commandée peu de temps auparavant, risque une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 bahts (environ 250 euros).

Outre l'interdiction de l'alcool, la Thaïlande durcit également les règles en matière de publicité: un simple post sur les réseaux sociaux avec un logo d'alcool visible peut déjà être considéré comme une publicité illégale.

Des adaptations à prévoir pour le tourisme

Cette nouvelle loi a des conséquences importantes pour le secteur du tourisme en Thaïlande. Si les hôtels, les halls de départ des aéroports internationaux et les bars et clubs agréés sont exemptés de ces nouvelles restrictions, les nombreux petits établissements doivent quant à eux se conformer aux nouvelles règles.

Un changement qui intervient en pleine haute saison touristique et à un moment où la Thaïlande souhaitait justement relancer son tourisme, comme l'explique Sorathep Rojpotjanaruch, président de l'association thaïlandaise des restaurateurs, au journal The Straits Times.

«On ne comprend pas bien l'objectif de cette loi»

«Ceux qui l'ont signée ne se rendent peut-être pas compte des dommages qu'elle causera au secteur du tourisme et des services.»

Les restaurants, bars et magasins doivent désormais réfléchir à un concept leur permettant, par exemple, de respecter l'interdiction de servir de l'alcool à midi. Pour cela, ils doivent désormais introduire des heures fixes pour la «dernière commande» afin de s'assurer qu'après 14 heures, il n'y ait plus d'alcool sur les tables.

L'interdiction nocturne exige quant à elle qu'après minuit, il ne reste plus un seul verre d'alcool sur les tables des restaurants.



Prapawee Hemathas, secrétaire général de la Craft Beer Trade Association, explique que les exploitants se trouvent dans une sorte de situation d'incertitude.



«Ils veulent respecter la loi, mais ne savent pas exactement comment, car il manque encore des directives claires et des dispositions d'application.» (t-online)