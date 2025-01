Celui que les Internautes ont surnommé «Wirkin» est un sac à main vendu par Walmart très inspiré du légendaire Birkin d'Hermès. Image: watson

Ce sac ultra-rare est désormais abordable, mais il y a un problème

Le Birkin d’Hermès est un sac si rare que même les plus fortunés peinent à se le procurer. La réponse du géant américain Walmart? Un sac qui s’en inspire largement, avec un atout...irrésistible.

Plus de «Société»

Walmart, le géant américain de la grande distribution, a décidé de concurrencer le groupe français Hermès. L’audace va encore plus loin, puisque Walmart a choisi de produire un sac inspiré du produit le plus emblématique du célèbre maroquinier: le Birkin.

Ce sac est l'une des icônes de la marque, au même titre que le carré de soie. Ce basique fourre-tout avait été conçu à l’origine pour l’actrice britannique Jane Birkin en 1984. La fabrication est effectuée en France, toujours par un unique artisan qui façonne et signe le sac dont il a la responsabilité - c'est donc un objet difficile d'accès, puisque la liste d'attente peut prendre plusieurs années.

Cet employé d'Hermès tient un sac Birkin en crocodile d’une valeur de 129 000 dollars. Image: Getty

Le sac de Walmart, surnommé le «Wirkin», s’en inspire donc très largement, mais avec une qualité moindre et un prix bien plus abordable, puisqu’il est vendu à seulement... 78 dollars. Un tarif dérisoire quand on sait que le prix d’un sac Birkin peut varier entre 5 000 et 300 000 euros, selon des chiffres articulés par BFM TV.

Pour tout savoir sur celle qui a inspiré ce sac: Marinade Jane Birkin détestait les chaussettes

Imiter n'est pas contrefaire

Le sac Birkin, comme de nombreux autres modèles et marques, est inévitablement exposé à la contrefaçon, une pratique illégale. Le géant américain a donc pris ses précautions. En effet, si les contrefaçons sont des copies exactes, une version sans logo et présentant des différences légères peut être qualifiée de «dupe» plutôt que de copie. En l’absence de faux logos, l’article ne peut pas être considéré comme une contrefaçon, malgré des similitudes évidentes.

Un produit de luxe inaccessible pour la plupart, imité par une grande enseigne de distribution, avait de quoi devenir viral sur les réseaux sociaux. Et c’est exactement ce qui s’est produit, notamment sur TikTok. Selon CNN, le sac a été en rupture de stock à plusieurs reprises, ce qui a largement profité au géant américain de la distribution.

Hermès n’est pas la seule marque à voir ses produits tendance imités. On a également observé des gourdes Stanley ou des leggings Lululemon concurrencés par des produits similaires, bien plus abordables. Une pratique qui n’a rien de nouveau et qui, paradoxalement, profite souvent à la marque imitée.

En effet, selon des spécialistes du marketing, un produit inspiré qui séduit une clientèle jeune ne représente pas une réelle menace pour les grandes marques. Cette population, en augmentant son pouvoir d’achat avec le temps, sera probablement tentée de s’offrir l’original, plus luxueux. Une cohabitation sciemment tolérée, qui permet de satisfaire toutes les bourses.