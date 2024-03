Vidéo: watson

Ils ont mis en colère le maire de Los Angeles

Une bande de jeunes tiktokeurs ont franchi une ligne dangereuse dans leur quête de célébrité éphémère et pourraient maintenant faire face à des conséquences graves après s'être filmés en train de commettre une effraction.

Une bande de jeunes tiktokeurs ont franchi une ligne dangereuse dans leur quête de célébrité éphémère et pourraient maintenant faire face à des conséquences graves. Leurs vidéos les montrent en train de s'introduire dans des stades de sport ou des gratte-ciels de la région de Los Angeles. Leur dernier coup d'éclat? Une effraction dans le stade encore en construction de l'équipe de basket des L.A. Clippers, le Intuit Dome, à Inglewood. Le maire de la ville envisage maintenant de prendre des mesures sévères à leur encontre..

Le Intuit Dome ne devrait ouvrir ses portes qu'en août 2024. Dans les vidéos, il est clairement visible que les travaux de construction du nouveau domicile des L.A. Clippers, d'une valeur de 2 milliards de dollars, ne sont pas encore terminés. Les jeunes sont parvenus à pénétrer à l'intérieur du stade en passant par un mur extérieur et une échelle, où ils ont fait quelques tirs au panier et joué avec un extincteur. Ils ont volontiers montré leur visage à la caméra, ce qui pourrait maintenant leur être préjudiciable.

Le stade en octobre 2023. L'ouverture est prévue en août de cette année. Image: wikimedia commons

Le maire menace

Le maire d'Inglewood, James T. Butts a annoncé des conséquences. La police a identifié les TikTokers et des mesures appropriées seront prises. «Nous ne faisons pas les choses à moitié dans de telles situations», a-t-il déclaré dans le magazine Los Angeles. Il prévoit de faire un exemple d'eux.

«Il sera très clair pour ces jeunes hommes – et tous leurs fans TikTok – qu'après la gloire, viennent les conséquences» Le maire James T. Butts

Pas leur premier coup

Ce n'est pas la première fois que ces jeunes commettent une effraction. Sur leur chaîne, on trouve des vidéos d'eux en train d'escalader des gratte-ciel ou de pénétrer dans d'autres bâtiments sportifs à Los Angeles. En août de l'année dernière, ils sont montés dans le Dodgers Stadium de l'équipe de baseball du même nom. La vidéo a été visionnée près de 800 000 fois et aimée plus de 100 000 . Un mois auparavant seulement, c'était au tour du SoFi Stadium, un stade de football américain. Cette vidéo a même été visionnée plus de trois millions de fois. En revanche, la vidéo de l'Intuit Dome est désormais introuvable et semble avoir été supprimée.

Ils ont également escaladé, l'année dernière, les ruines de construction de l'Oceanwide Plaza, avant que l'immeuble gagne en notoriété. (lzo)

