L'Espagne demande à Airbnb de retirer 65 000 annonces illégales

D'autres organismes de mise en location de logements touristiques font également l'objet de procédures similaires. Les critiques visant les organismes de gestion des hébergements touristiques se sont multipliées ces derniers mois en Espagne, deuxième destination touristique mondiale après la France. Ils sont accusés de nourrir l'escalade des prix des loyers dans les grandes villes et de réduire la quantité de logements disponibles pour les habitants.

«Tenter d'en finir avec la pagaille et l'illégalité généralisée des hébergements touristiques, afin de favoriser l'accès au logement et protéger les droits des consommateurs»

Le gouvernement espagnol a demandé à Airbnb de retirer plus de 65 000 annonces d'hébergements touristiques de sa plateforme, estimant qu'elles violaient la loi sur la publicité de ce type de logement, a annoncé lundi le ministère de la Consommation.

Le gouvernement espagnol s’attaque aux locations touristiques non conformes et impose à Airbnb un vaste nettoyage de sa plateforme dans plusieurs régions.

