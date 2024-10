Image: watson

9 cartes qui montrent à quel point Airbnb s'est propagé en Europe

La plateforme de location est devenue incontournable pour nombre de vacanciers. Un boom avant tout spatial: les logements proposés via son site se répandent dans les centres-villes, où leur densité est impressionnante. La preuve en cartes.

L'été qui vient de s'achever a été celui du surtourisme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouveauté, jamais ce thème n'a été aussi présent dans le débat public que ces derniers mois. Les mesures prises par les autorités et les protestations répétées des habitants traduisent une tolérance de plus en plus limitée envers les masses de vacanciers, qui n'ont pas manqué d'engorger les plages et les villes touristiques, cette année encore.

Selon plusieurs spécialistes, Airbnb est l'un des principaux responsables de cette situation. Ce qui est sûr, c'est que la plateforme a révolutionné la manière d'organiser nos vacances; le nombre de chambres et appartements mis en location sur son site a augmenté à une vitesse impressionnante, au grand dam des hôteliers traditionnels.

Pour montrer à quel point Airbnb s'est propagé dans les villes, nous avons sélectionné neuf destinations touristiques particulièrement prisées en Europe: pour chacune d'entre elles, nous avons indiqué sur une carte l'emplacement de chaque logement loué via la plateforme.

Les données datent de septembre 2024 et proviennent du site d'investigation «Inside Airbnb», qui les a extrapolées depuis le site d'Airbnb. L'entreprise américaine a affirmé que ces chiffres sont inexacts, mais plusieurs spécialistes estiment qu'ils offrent une bonne représentation. Dans tous les cas, ils permettent de se faire une idée de l'ampleur du phénomène.

Amsterdam

9659 logements

10,5 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

Connue pour ses campagnes agressives dirigées contre les touristes, Amsterdam compte quelque 9600 Airbnb, selon Inside Airbnb - ce qui correspond à environ 10 pour 1000 habitants. Il s'agit en grande partie d'appartements complets (plus de 80% du total), qui s'agglutinent dans le centre-ville.

A l'image d'autres villes, Amsterdam a pris des mesures contre Airbnb. Dans la capitale néerlandaise, les hôtes peuvent louer leurs propriétés pour un maximum de 30 nuits par an. De plus, hormis les familles avec enfants, il n'est pas permis d'être plus de quatre dans une seule demeure.

Londres

96 182 logements

10,9 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

La capitale britannique est l'une des villes les plus visitées au monde. Le nombre de logements qui y sont loués via Airbnb est énorme: il y en aurait plus de 96 000. La plupart d'entre eux, environ six sur dix, sont des appartements complets, tandis que les restants sont des chambres privées.

Comme ces logements s'étalent sur un territoire immense - le Grand Londres a une superficie de 1572 km2 et compte plus de huit millions de résidents -, leur nombre pour 1000 habitants est relativement faible et s'élève à 10,9.

Pour limiter l'impact d'Airbnb, Londres a adopté des mesures similaires à celles en vigueur à Amsterdam. Les hôtes ne sont désormais autorisés à louer leur propriété que pour 90 nuits au maximum par an sans demander de changement d'utilisation.

Edimbourg

5780 logements

11,2 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

La capitale écossaise compte près de 6000 logements disponibles sur Airbnb. La plupart d'entre eux se concentrent dans le quartier de la vieille ville, où l'on trouve les principales attractions touristiques.

Barcelone

19 482 logements

11,4 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

Barcelone est, depuis quelques années, devenue l'un des symboles des dérives du surtourisme. Les autorités publiques ont oeuvré pour limiter son impact, ce qui se répercute également sur l'activité d'Airbnb. En 2021, la ville catalane a été la première à interdire les locations de chambres privées à court terme. Les hôtes ne sont plus autorisés à louer une chambre pour moins de 31 jours.

Les choses pourraient aller encore plus loin; la ville envisage d'interdire tout simplement les résidences touristiques à l'horizon 2029. Malgré ces mesures, les logements proposés via Airbnb sont très nombreux: on en décompte près de 20 000, soit plus de 11 pour 1000 habitants.

Rome

34 061 logements

12,4 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

Autre ville particulièrement touchée par le tourisme de masse, Rome a vu les appartements et les chambres loués via Airbnb se multiplier. Il y en aurait quelque 34 000 aujourd'hui. Les logements se concentrent dans le centre-ville, mais on en trouve également beaucoup tout autour, ainsi que dans le quartier d'Ostie, situé au bord de la mère.

Copenhague

20 909 logements

31,7 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

A Copenhague, les Airbnb sont très présents: on en compte environ 20 000. Mais plus encore que leur nombre absolu, c'est leur nombre relatif qui impressionne: plus de 30 pour 1000 habitants.

Venise

8322 logements

33,2 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

La proportion des logements loués via Airbnb est encore plus élevée à Venise, où figurent plus de 8000 chambres et appartements, soit plus de 33 pour 1000 habitants. La plupart d'entre eux se concentrent sur la ville elle-même, ainsi que sur les îles de Lido et Murano, situées en face.

Paris

95 461 logements

45,7 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

La capitale française est littéralement recouverte d'Airbnb. Leur nombre total dépasse les 95 000, ce qui correspond à environ 45 logements pour 1000 habitants.

A l'image d'autres villes, Paris a également introduit quelques restrictions. Les personnes souhaitant louer leur résidence principale doivent s'inscrire auprès de la mairie locale et peuvent le faire pendant 120 jours par an au maximum.

Lisbonne

24 204 logements

46,7 Airbnb pour 1000 habitants

Image: watson

La ville qui compte le plus d'Airbnb par habitant de notre liste est Lisbonne: plus de 46. En chiffres absolus, la capitale portugaise abrite environ 24 000 logements, qui se concentrent dans les quartiers jouxtant le Tage.