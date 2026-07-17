L'autrice d'Harry Potter est régulièrement accusée de transphobie ces dernières années. Keystone

Le centre de soutien de J.K. Rowling jugé «anti-droits»

Amnesty International UK a décrit le centre de soutien aux femmes victimes de violences sexuelles fondé par J.K. Rowling comme étant contraire aux droits humains. La romancière, régulièrement accusée de transphobie, n'a pas apprécié.

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L'écrivaine britannique J.K. Rowling a fait part de sa «colère» vendredi après que l'association Amnesty International UK a décrit son centre de soutien aux femmes victimes de violences sexuelles comme contraire aux droits humains en raison de ses positions contre les personnes transgenres.

Le centre Beira's Place, fondé en 2022 à Edimbourg, en Ecosse, est apparu début juillet dans une liste de 117 organisations accusées par la branche britannique d'Amnesty d'appartenir à un mouvement «anti-droits». Ce mouvement, selon l'ONG, regroupe des organisations hostiles aux droits des personnes LGBTQI+ ou aux droits reproductifs.

La structure fondée par l'autrice d'Harry Potter, elle-même régulièrement accusée de transphobie ces dernières années, propose un accompagnement «en non-mixité aux femmes survivantes de violences commises par des hommes», selon son site.

Les avocats du centre ont accusé l'association de défense des droits humains de diffamation et menacé d'engager des poursuites judiciaires, jugeant cette qualification «profondément offensante». La romancière a également réagi. Elle a notamment écrit sur X:

«L'attaque d'Amnesty contre Beira's Place m'a mise en colère, une colère qui ne cesse de grandir au fil des heures» J.K. Rowling

Elle avait déjà invité les organisations présentes sur ce qu'elle qualifie de «liste noire» à solliciter l'aide du J.K. Rowling Women's Fund pour leurs frais de justice si elles envisageaient des actions.

Excuses

L'association a rapidement retiré ce rapport et présenté ses excuses, un porte-parole déclarant qu'il n'avait pas été soumis aux «procédures internes de relecture, en place pour garantir la cohérence, l'exactitude et l'alignement avec les positions d'Amnesty International UK».

Il a toutefois souligné que l'organisation restait «déterminée» à défendre «à la fois les droits des femmes et ceux des personnes trans».

Amnesty International UK s'est elle-même signalée auprès du régulateur britannique des associations, la Charity Commission, a confirmé cette dernière jeudi. Elle va désormais étudier si elle est habilitée à prendre des mesures contre l'ONG, mais n'a pas ouvert d'enquête formelle à ce stade.

Figurait aussi dans cette liste d'Amnesty l'organisation For Women Scotland, qui a obtenu une victoire en justice l'année dernière concernant la définition légale d'une femme au Royaume-Uni.

Cette définition repose sur le sexe biologique, a tranché la Cour suprême britannique dans une décision encore partiellement appliquée mais qui devrait avoir de nombreux impacts sur les accès des personnes transgenres aux espaces non-mixtes. (afp)