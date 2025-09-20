Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque

Plusieurs grands aéroports européens chahutés par une cyberattaque

Un incident informatique perturbe samedi des aéroports de Bruxelles, Berlin et Londres. Collins Aerospace, la société qui fournit le logiciel visé, tente de résoudre le problème.

«Nous sommes informés d'une perturbation d'origine cyber sur notre logiciel MUSE dans plusieurs aéroports», a indiqué l'entreprise, ajoutant que l'impact «se limite à l'enregistrement électronique des clients et au dépôt des bagages». Sur son site, l'aéroport de Bruxelles a précisé que cette «cyberattaque» s'était produite «vendredi soir».

«Cela a eu des conséquences importantes sur le programme de vols et entraînera malheureusement des retards et des annulations» L'aéroport de Bruxelles

«La situation n'est pas résolue» samedi matin, a-t-il précisé, et l'enregistrement et l'embarquement doivent se faire de manière manuelle.

Londres Heathrow, principal aéroport international de la capitale, s'est aussi dit concerné par ces perturbations, qui «pourraient entraîner des retards au départ».

Il conseille aux passagers de vérifier la situation de leur vol avec leur compagnie aérienne et de venir très en avance pour avoir le temps d'effectuer les formalités d'enregistrement.

Sur son site, l'aéroport de Berlin signale ce même «problème technique chez un fournisseur». Collins Aerospace affirme travailler à résoudre l'incident «aussi vite que possible». (ats/vz)