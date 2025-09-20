beau temps26°
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque

Un incident informatique perturbe samedi des aéroports de Bruxelles, Berlin et Londres. Collins Aerospace, la société qui fournit le logiciel visé, tente de résoudre le problème.
20.09.2025, 13:36
People walk by a departures board after a cyber attack caused delays at Brussels International Airport in Zaventem, Belgium, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Harry Nakos) EU Europe Airports Cyberat ...
Keystone

«Nous sommes informés d'une perturbation d'origine cyber sur notre logiciel MUSE dans plusieurs aéroports», a indiqué l'entreprise, ajoutant que l'impact «se limite à l'enregistrement électronique des clients et au dépôt des bagages». Sur son site, l'aéroport de Bruxelles a précisé que cette «cyberattaque» s'était produite «vendredi soir».

«Cela a eu des conséquences importantes sur le programme de vols et entraînera malheureusement des retards et des annulations»
L'aéroport de Bruxelles

«La situation n'est pas résolue» samedi matin, a-t-il précisé, et l'enregistrement et l'embarquement doivent se faire de manière manuelle.

Londres Heathrow, principal aéroport international de la capitale, s'est aussi dit concerné par ces perturbations, qui «pourraient entraîner des retards au départ».

Le patron de Novartis veut augmenter le prix des médicaments en Suisse

Il conseille aux passagers de vérifier la situation de leur vol avec leur compagnie aérienne et de venir très en avance pour avoir le temps d'effectuer les formalités d'enregistrement.

Sur son site, l'aéroport de Berlin signale ce même «problème technique chez un fournisseur». Collins Aerospace affirme travailler à résoudre l'incident «aussi vite que possible». (ats/vz)

Gaza: nouveau veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU
Les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué jeudi l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Ce projet était porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les vetos répétés.
Les dix membres élus du Conseil avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août en réaction à la déclaration officielle par l'ONU de la famine dans le territoire palestinien. Une première version du texte exigeait principalement la levée immédiate de toutes les entraves à l'entrée de l'aide.
L’article