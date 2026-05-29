Une nouvelle règle italienne vous remboursera le péage

Les automobilistes qui perdent du temps sur les autoroutes italiennes à cause de chantiers pourront bientôt récupérer une partie de leur argent. La nouvelle règle ne s’appliquera toutefois pas à toutes les situations.

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Quiconque se rend en Italie en voiture connaît le problème: longs travaux, trafic ralenti… et péages toujours élevés. A l’avenir, les automobilistes devraient au moins pouvoir récupérer une partie des montants payés dans certains cas.

A partir du 1er juin 2026, les exploitants d’autoroutes italiens devront rembourser des frais de péage en cas d’embouteillages prolongés dus à des chantiers, sous certaines conditions. C’est ce que prévoit une nouvelle réglementation de l’autorité italienne des transports, l’ART. Dans un premier temps, elle ne s’appliquera toutefois qu’aux tronçons entièrement gérés par un seul exploitant.

Quand les péages seront-ils remboursés en Italie?

Selon l’ADAC, l'équivalent du TCS allemand, un droit au remboursement naît déjà à partir de dix minutes de retard sur des trajets allant jusqu’à 50 kilomètres. Sur des tronçons plus longs, quinze minutes de retard suffisent. Les automobilistes bloqués au moins trois heures dans un embouteillage provoqué par un chantier pourraient même obtenir le remboursement intégral du péage.

La réglementation ne s’applique toutefois pas à tous les embouteillages. Sont notamment exclus les accidents, les perturbations liées aux conditions météorologiques ainsi que les chantiers d’urgence.

Ce que les vacanciers en Italie doivent savoir

Pour de nombreux vacanciers, cette nouveauté devrait malgré tout être intéressante. Sur les grands axes nord-sud menant vers l’Adriatique, la Toscane ou le lac de Garde, les longs retards sont fréquents durant les mois d’été.

Point important: selon les plans actuels, les utilisatrices et utilisateurs enregistrés sur la plateforme autostrade.it ainsi que sur l’application associée devraient recevoir automatiquement leur remboursement. Les vacanciers qui n’utilisent pas cette application devront en revanche entreprendre eux-mêmes les démarches et demander le remboursement des péages par hotline ou par e-mail. Les personnes qui circulent régulièrement sur les autoroutes italiennes ont donc intérêt à s’enregistrer.

A partir de décembre 2026, la réglementation devrait être étendue aux tronçons autoroutiers gérés par plusieurs exploitants.

Modernisation prévue du système de péage

L’Italie travaille par ailleurs à une réforme plus large de son système de péage. Selon les projets de l’autorité des transports, les tarifs devraient à l’avenir être calculés de manière plus transparente. Un modèle dynamique est également à l’étude: des facteurs comme le volume du trafic, l’heure de la journée ou la catégorie environnementale du véhicule pourraient influencer le prix. (trad. hun)

