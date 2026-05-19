Les CFF entrevoient un potentiel sur ces lignes à l'étranger. Image: montage watson

Les CFF veulent concurrencer l’avion sur ces liaisons vers l’étranger

Le train gagne en popularité auprès des voyageurs internationaux. De nouveaux chiffres montrent désormais sur quelles lignes les CFF entendent concentrer leurs priorités d’ici 2035.

Stefan Ehrbar Suivez-moi

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Les passagers de la ligne ferroviaire entre Zurich et Munich résistent aux crises. Malgré les nombreux retards, suppressions et une desserte limitée à un train toutes les deux heures, ils sont chaque année plus nombreux à monter dans les trains Eurocity circulant sur cette liaison. Avec une hausse de 27% par rapport à l’année précédente, la croissance du nombre de voyageurs en 2025 a été supérieure à celle de toutes les autres lignes internationales exploitées par la Deutsche Bahn, comme l’entreprise l’a récemment indiqué.

Les voyages internationaux en train sont en plein essor. De nouveaux chiffres des CFF montrent désormais sur quelles liaisons le rail table sur la plus forte croissance d’ici à 2035. Ces données correspondent au nombre de voyageurs sur les tronçons transfrontaliers des grandes lignes. Les voyageurs des trains régionaux ou des réseaux express régionaux ne sont pas pris en compte.

Les CFF enregistrent actuellement le plus grand nombre de voyageurs sur ce qu’ils appellent «l’axe rhénan». Il s’agit du passage frontalier de Bâle en direction de l’Allemagne, emprunté notamment par tous les ICE reliant la Suisse à Francfort, Cologne, Berlin et Hambourg. En 2019, les CFF y avaient enregistré en moyenne 13 860 voyageurs internationaux par jour. D’ici à 2035, ils estiment le potentiel à 18 600 voyageurs quotidiens. Une extension de l’offre doit également y contribuer.

Depuis fin 2025 déjà, des trains ICE allemands circulent pour la première fois via Berne jusqu’à Brigue, et inversement. D’ici à fin 2027, selon nos informations, une nouvelle extension de l’offre devrait suivre, avec davantage d’ICE vers Zurich et Coire. Certains circulaient déjà auparavant, mais sont actuellement suspendus en raison de travaux en Allemagne. De nouveaux trains directs entre Milan et Lugano via Lucerne et Bâle vers l’Allemagne, et inversement, sont également prévus à cette échéance.

Car le trafic est aussi très dense vers l’Italie. En 2023, 7 000 personnes par jour voyageaient dans les trains grandes lignes franchissant la frontière sur les axes du Gothard et du Simplon. Selon les CFF, ce chiffre pourrait atteindre 10 300 voyageurs quotidiens en 2035. Une première extension de l’offre devrait également intervenir en décembre, avec un second Eurocity quotidien entre Zurich et Venise. Les CFF refusent de commenter ces informations et renvoient au 21 mai, date à laquelle ils présenteront les grandes lignes de l’horaire 2027. Une fois les travaux achevés entre Domodossola et Iselle, en Italie, davantage de trains devraient aussi circuler sur l’axe Bâle-Berne-Milan. On ignore encore à quel moment précis cela se produira.

Le nombre de voyageurs vers Paris pourrait croître encore plus fortement d’ici à 2035, pour atteindre 10 500 personnes par jour. La majorité des voyageurs, soit 6 900 par jour, devrait alors être recensée sur les liaisons entre Lausanne, Genève et Paris, tandis que 3 700 voyageurs quotidiens sont attendus sur les trains reliant Zurich et Bâle à Paris.

Les CFF tablent également sur une forte croissance vers Munich — de 2 370 passagers quotidiens en 2022 à 3 200 en 2035 —, vers l’Autriche — de 2 860 à 3 800 voyageurs par jour — et surtout vers Londres. La capitale britannique n’est actuellement pas accessible en train sans changement. En 2015, seules 130 personnes par jour voyageaient entre la Suisse et Londres par le train.

Grâce à des trains directs au départ de Genève, Zurich et Bâle vers la métropole britannique, ce chiffre pourrait atteindre 6 000 voyageurs quotidiens d’ici à 2035. Il y a seulement quelques jours, les CFF ont annoncé la conclusion d’un accord de coopération avec la SNCF française et Eurostar, l’entreprise qui exploite déjà aujourd’hui les trains traversant le tunnel sous la Manche entre la France et l’Angleterre. Des trains directs depuis la Suisse pourraient circuler «au plus tôt au cours des années 2030», ont indiqué les CFF.

Boom des passagers vers le sud de la France

Les CFF voient également un fort potentiel vers l’Espagne et le sud de la France. Aujourd’hui, TGV Lyria, exploitant des trains TGV entre la Suisse et la France, se concentre principalement sur les liaisons vers Paris, ligne dont la demande et les bénéfices sont les plus élevés. Les CFF ne détiennent qu’une participation minoritaire dans TGV Lyria, la SNCF française dominant largement l’entreprise. Malgré cela, les chemins de fer suisses espèrent davantage de trains, notamment vers la Provence et la Côte d’Azur. La demande dans cette direction devrait ainsi être multipliée par plus de dix d’ici à 2035, pour atteindre 2 700 voyageurs quotidiens.

Selon Fabienne Thommen, porte-parole des CFF, les chiffres présentés il y a quelques jours lors d’un colloque par Matthias Bütler, directeur par intérim du trafic voyageurs des CFF, proviennent d’une étude réalisée en 2023. L’entreprise ferroviaire ne fournit pas de données plus récentes pour les différentes lignes. Elle précise toutefois qu’en 2025, le trafic international de voyageurs a enregistré une croissance de 6,7% du nombre de passagers. Au total, 12,4 millions de voyageurs ont pris place dans un train transfrontalier.

Les CFF ne révèlent pas quelles nouvelles destinations ils souhaitent intégrer face à cette forte croissance du trafic international. Ils indiquent simplement examiner en permanence les possibilités de développer l’offre. Mais des projets d’extension filtrent régulièrement. Parmi eux figurent notamment de nouvelles liaisons directes depuis la Suisse vers Rome ou Bolzano, dans le Haut-Adige. (trad. hun)