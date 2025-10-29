Ces bus chinois à Oslo présentent une dangereuse faille

Une vulnérabilité a été découverte sur les bus électriques Yutong qui circulent dans la capitale norvégienne: des tiers pourraient en prendre le contrôle à distance.

Une vulnérabilité a été découverte sur les bus électriques chinois circulant à Oslo, a annoncé mardi l'opérateur des transports publics de la capitale norvégienne. Les véhicules peuvent passer sous contrôle de leur constructeur ou de parties tierces.

Ruter, l'opérateur, a discrètement testé cet été deux bus électriques, l'un construit par le groupe chinois Yutong l'autre par l'entreprise néerlandaise VDL, dans un cadre isolé à l'intérieur d'une montagne, afin de mesurer leurs ondes électromagnétiques. «Ce que nous avons découvert, c'est que tout ce qui est connecté, y compris les bus, présente un risque», a déclaré le directeur de Ruter, Bernt Reitan Jenssen, au micro de la chaîne télévisée NRK.

Le bus de Yutong Image: Facebook

«Il existe un risque que les fournisseurs puissent en prendre, disons, un contrôle non souhaité, mais aussi que d'autres acteurs puissent s'introduire dans cette chaîne de valeur et influencer les bus», a-t-il ajouté.

Pare-feu numérique

Cette vulnérabilité est liée à un boîtier contenant une carte SIM qui permet au constructeur du modèle chinois d'installer à distance des mises à jour logicielles mais aussi, selon des experts, de désactiver le bus, a détaillé le journal Aftenposten. Cette fonctionnalité et donc cette vulnérabilité n'existent pas sur le modèle néerlandais, selon ces mêmes experts.

Le bus de VDL

Les caméras installées sur les deux bus, chinois et néerlandais, ne sont pas reliées à Internet et ne transmettent, quant à elles, pas de données, a précisé Ruter dans un communiqué.

Ruter dit avoir informé les autorités norvégiennes de ses conclusions et a annoncé des mesures telles que le développement d'un pare-feu numérique pour se prémunir contre le contrôle d'un bus à distance. «Nous tenons à évaluer de manière approfondie les risques liés notamment au fait d'avoir des bus provenant de pays avec lesquels nous n'avons pas de coopération en matière de sécurité», a réagi le ministre norvégien des transports, Jon-Ivar Nygård.

«Ce travail est en cours», a-t-il indiqué à NRK. Ruter opère quelque 300 bus électriques chinois à Oslo et dans ses environs. (jzs/ats)