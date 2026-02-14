ciel couvert
Pourquoi Roche et Novartis sont absents de TrumpRx

Donald Trump a lancé le site web TrumpRx, censé proposer des médicaments à bas prix.Keystone

Pourquoi Trump lance sa boutique de médicaments sans la pharma suisse

Les deux principaux groupes pharmaceutiques suisses ne figurent pas actuellement sur le nouveau site internet américain TrumpRx, alors qu’ils l’avaient promis l’an dernier.
Renzo Ruf

Donald Trump vend désormais aussi des médicaments. Depuis une semaine, le site public TrumpRx est en ligne. Les consommateurs américains peuvent y acheter des médicaments soumis à ordonnance avec des rabais pouvant atteindre 93% du prix affiché sur l’emballage. Il s’agit d’un projet phare du président, qui entend contraindre les groupes pharmaceutiques étrangers à faire baisser les coûts de la santé aux Etats-Unis.

Il est donc d’autant plus frappant que, parmi les 43 médicaments actuellement disponibles sur TrumpRx, aucun ne provienne de la production suisse. L’an dernier pourtant, Novartis et la filiale américaine de Roche, Genentech, avaient promis à la Maison-Blanche de soutenir le président dans son offensive sur les prix.

Trump a deux raisons de continuer à taper sur la Suisse

Novartis veut vendre trois médicaments via TrumpRx

Interrogé, Novartis doit répondre à une question précise: où se trouve le médicament contre la sclérose en plaques Mayzent, que le directeur général du groupe, Vas Narasimhan, avait annoncé vouloir commercialiser aussi via TrumpRx? Réponse: Novartis développe actuellement sa propre plateforme en ligne, par laquelle les patients pourront à l’avenir acheter directement au moins trois médicaments soumis à prescription. Ce site internet devrait être mis en ligne «le mois prochain». Novartis prévoit que les médicaments Mayzent, Rydapt (leucémie) et Tabrecta (cancer du poumon) seront alors également disponibles sur TrumpRx, indique un porte-parole.

Et que dit le service de presse de Genentech? La filiale américaine de Roche fait savoir qu’elle se réjouit de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement américain afin de vendre des médicaments contre la grippe comme Xofluza via TrumpRx. En revanche, la porte-parole de Genentech n’a pas souhaité communiquer de calendrier précis.

Ce site lié à Washington dit comment manger des bananes par le cul

Le leader actuel sur TrumpRx est Pfizer. Le groupe pharmaceutique américain commercialise 31 médicaments sur la plateforme. AstraZeneca, Eli Lilly, Novo Nordisk et EMD Serono y sont également présents. (trad. hun)

