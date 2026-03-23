Les secours s'affairent autour de l'appareil à l'aéroport de Laguardia. Keystone

Grave collision à l'aéroport de LaGuardia: des morts

Un avion et un véhicule se sont percutés sur le tarmac de l'aéroport new-yorkais. Le pilote et le copilote ont été tués.

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Une collision impliquant un avion et un véhicule de lutte anti-incendie s'est produite sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York, ont annoncé lundi les pompiers. Un pilote et un copilote sont morts selon plusieurs médias américains, dont CNN et ABC. 13 personnes sont hospitalisées, dont onze passagers et les deux personnes qui étaient dans le véhicule. L'aéroport a été fermé jusqu'à nouvel ordre après cet accident.

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Les services d'incendie de New York «sont intervenus à la suite d'un incident signalé entre un avion et un véhicule sur une piste d'atterrissage» sur la piste numéro 4, a déclaré un porte-parole dans un e-mail. La police de New York a précisé à l'AFP qu'un avion d'Air Canada «était entré en collision avec un véhicule des autorités portuaires».

Des images de l'AFP montrent un avion siglé Air Canada Express, de nuit, sur une piste d'atterrissage, dont le cockpit et la partie avant sont gravement endommagés. De nombreux engins de secours sont également sur place, d'après ces photos.

Le cockpit de l'appareil est gravement endommagé. Image: AFP

L'Autorité de l'aviation civile américaine (FAA) avait annoncé un peu avant le fermeture de l'aéroport en raison d'une «urgence». Elle a précisé que la probabilité que cette mesure soit prolongée était «forte».

Le site internet de suivi des vols FlightRadar24 a indiqué qu'un avion d'Air Canada Express était «entré en collision avec un véhicule de secours et de lutte contre les incendies de l'aéroport» lors de son atterrissage. L'appareil, un CRJ-900 exploité par Jazz Aviation, le partenaire régional d'Air Canada, avait décollé de Montréal, précise encore la plateforme. Il «roulait sur la piste lorsqu'il a percuté» le véhicule qui traversait sa trajectoire, selon FlightRadar24.

Tous les vols retardés

Les services des urgences de New York ont prévenu la population de «s'attendre à des annulations, des fermetures de routes, des ralentissements de circulation et la présence de personnel d'urgence» à proximité de ce grand hub de transport situé dans l'arrondissement du Queens, et qui dessert presque uniquement des destinations aux Etats-Unis et au Canada. «Empruntez des itinéraires alternatifs», ont-ils recommandé sur X.

Tous les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés lundi matin, selon le site web de l'aéroport. LaGuardia connaissait déjà des perturbations de vols en raison des mauvaises conditions météorologiques, avait indiqué l'aéroport dimanche sur X.

Les passagers devaient également patienter plus longtemps pour passer les contrôles de sécurité en raison de «répercussions sur les effectifs» causées par l'expiration d'un financement fédéral, avait précisé l'aéroport la semaine dernière. (jzs/afp)