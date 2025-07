Festival juif à Genève: «Je peux comprendre les craintes du directeur de salle»

«Je ne suis pas une victime. Je ne fais pas un post pour me plaindre de l’antisémitisme. Je fais un post pour que ceux qui le cautionnent sachent qu’on les voit. Je fais un post, car je me bats contre le racisme, le sexisme et l’homophobie et que, selon le proverbe yiddish, je ne dis pas qu’il pleut quand on me crache dessus. Je fais un post, car je n’ai pas peur.»

Marc Berrebi