Uber proposera des trajets en hélicoptère sur son application

Après les routes, c'est désormais dans les airs qu'Uber veut proposer des trajets à ses millions de clients. Les dessertes offertes par hélicoptère seraient divulguées à une date ultérieure, a confié la société.
10.09.2025, 19:4310.09.2025, 19:43
La plateforme américaine de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) Uber proposera des trajets en hélicoptère à partir de début 2026, en vertu d'un partenariat avec la startup Joby Aviation, ont annoncé mercredi les deux groupes.

Sollicité par l'AFP, Joby a indiqué que les dessertes offertes par hélicoptère seraient divulguées à une date ultérieure.

Les liaisons régulières disponibles via Blade, dont Joby a racheté les activités de transport de passagers en août, sont actuellement limitées, aux Etats-Unis, à la région new-yorkaise, avec une desserte des aéroports JFK, Newark et LaGuardia, de la destination balnéaire des Hamptons et d'Atlantic City (New Jersey).

Blade est aussi présent en France, avec des trajets sur la Côte d'Azur (Nice, Monaco, Cannes et Saint-Tropez).

Blade assure ces trajets avec une flotte d'hélicoptères classiques, mais Joby Aviation prépare actuellement le déploiement commercial de son taxi volant électrique, l'eVTOL (Electric vertical takeoff and landing).

«L'intégration de Blade est la première phase» du développement commercial de Joby, a expliqué le groupe à l'AFP, «et cela prépare le terrain pour l'électrification de liaisons avec des appareils Joby une fois qu'ils seront certifiés aux Etats-Unis.»

Joby prévoit une première offre à Dubaï en 2026, a rappelé la société.

«Avec la plateforme mondiale d'Uber, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère du transport aérien dans le monde», a commenté JoeBen Bevirt, fondateur et directeur général de Joby, cité dans le communiqué publié mercredi. (sda/ats/blg/afp)

