Les systèmes Patriot ont beau être efficaces et sophistiqués, ils ne sont d'aucune aide contre les assauts de drones russes. Image: Imago, montage watson

Pourquoi les Patriot sont inutiles face à la plus grande menace russe

Les missiles antiaériens Patriot sont modernes et très efficaces. Pour l'Ukraine en revanche, il ne suffit pas de se munir de ces systèmes pour faire face efficacement aux pluies de drones russes.

remo hess, bruxelles

Kiev et Moscou veulent renégocier un éventuel cessez-le-feu cette semaine à Istanbul. Malgré cela, Vladimir Poutine continue de bombarder son pays voisin chaque nuit. Pour se défendre, l'Ukraine va recevoir cinq systèmes de défense de type Patriot, mais cela ne résoudra pas tous les problèmes.

Qui fournit ces Patriot et quand?

Sur les cinq, deux systèmes viennent d'Allemagne, les trois autres seront répartis cette semaine entre les partenaires européens.

A l'origine, l'Allemagne disposait de douze Patriot. Trois d'entre eux se trouvent déjà en Ukraine, et Berlin n'a pas été en mesure d'en fournir davantage sans risquer de compromettre sa propre capacité de défense aérienne.

Cependant, le président américain Donald Trump a promis de combler rapidement les manques en Europe avec de nouveaux systèmes Patriot provenant de l'industrie américaine. Par exemple, l'Allemagne devrait recevoir un système qui avait été commandé à l'origine par la Suisse. Avec les cinq supplémentaires en route, l'Ukraine disposerait au total de onze à treize de ces systèmes.

Volodymyr Zelensky devant un système Patriot lors d'une visite en Allemagne. Image: keystone

Pourquoi est-ce si difficile à organiser?

Les Patriot sont complexes et se composent de plusieurs éléments: un radar, un poste de tir et, selon la configuration, de huit lanceurs pour les missiles.

Une batterie Patriot complète coûte environ 1 milliard de dollars, et il n'existe qu'un seul fabricant, l'américain Lockheed Martin. Les missiles sont également rares et onéreux: environ 1 million de dollars chacun. En outre, les alliés occidentaux gardent précieusement leurs systèmes. Ces derniers sont intégrés dans le dispositif de défense de l'Otan.

L'Ukraine est-elle suffisamment protégée?

Les Patriot sont particulièrement efficaces contre les missiles guidés russes, les Iskander par exemple. Ils sont aussi les seuls à pouvoir abattre les engins supersoniques de type Kinschal. En revanche, ils ne sont pratiquement d'aucune utilité contre la plus grande menace actuelle: les drones kamikazes Shahed, ou leur adaptation russe, le Geran-2.

Ce dernier se produit en masse. Il transporte une ogive mortelle pouvant atteindre les 90 kilos et ne coûte «que» 50 000 dollars environ. Le général allemand, Christian Freuding, chef de l'état-major ukrainien de la Bundeswehr, estime que le Kremlin pourrait bientôt lancer 2000 de ces drones par nuit sur son adversaire. Selon les experts, il serait toutefois illogique de les combattre avec d'onéreux missiles Patriot. Cela reviendrait à tirer au canon sur des moineaux.

Comment lutter contre les nuées de drones?

Les drones Shahed volent à basse altitude et sont relativement lents par rapport aux missiles. Avec leur moteur à hélice, on les repère en outre assez facilement. Les Ukrainiens les abattent à leur manière à l'aide de mitrailleuses montées sur des pick-up.

Vieux, mais efficace: le char allemand Gepard rend de grands services en Ukraine. Image: keystone

Le char antiaérien Gepard, mis au rebut par l'armée allemande, est également très efficace grâce à ses deux canons de 35 millimètres. Le Royaume-Uni a annoncé l'acquisition de 220 000 cartouches de munitions Gepard pour 170 millions d'euros. L'Ukraine utilise aussi des brouilleurs qui font s'écraser les drones.

Le défi consiste à trouver la bonne fréquence, que les Russes changent constamment. Et le problème, c'est qu'ils ne se reposent jamais. Avec le drone Geran-3, ils ont lancé une production de masse d'un modèle optimisé, capable de voler plus vite, plus haut et plus loin, et de transporter encore davantage d'explosifs.

Un Geran-2 abattu. Il a été perfectionné depuis par la Russie. Image: Ukrainische Nationalpolizei

Comment fonctionnent les drones intercepteurs?

La guerre des drones est une course technologique permanente. Avec ses nouveaux engins intercepteurs, l'Ukraine espère pouvoir contenir la terreur semée par les nuées du Kremlin. Elle a déjà testé différents modèles, qui ont convaincu.

La mission du drone de défense est d'entrer en collision directe avec celui qui attaque, le tout sur une petite distance. Dans la dernière phase de vol, l'intercepteur accélère et percute son adversaire à la manière d'une flèche. Avantage de cette arme: son coût très faible, entre 2000 et 4000 dollars pièce. Cette semaine, le président Volodymyr Zelensky a annoncé que tous les modèles qui ont fait leurs preuves seraient produits en série.

Et que font les alliés occidentaux?

Pour pouvoir produire des drones intercepteurs à grande échelle, il faut de l'argent, et celui-ci afflue. Les Pays-Bas, par exemple, ont annoncé lundi qu'ils débloqueraient 200 millions d'euros. Le ministre français des Affaires étrangères était à Kiev le même jour pour négocier la production de drones sur place.

Mais l'Ukraine a également besoin de radars et, surtout, de nombreux soldats formés pour piloter les nouveaux appareils. En contrepartie, Kiev a aussi quelque chose à offrir aux membres de l'Otan: le savoir-faire que l'Ukraine a acquis au cours de ces trois dernières années.

Dans une interview accordée la semaine dernière, le président Zelensky a évoqué un «méga-accord» qu'il aurait proposé à son homologue américain. L'Ukraine serait disposée à partager ses drones éprouvés au combat et à poursuivre leur développement dans le cadre d'une collaboration. En échange, le dirigeant espère obtenir davantage d'armes et de soutien des Etats-Unis.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)