Le ministère russe de la Protection civile a publié cette photo de l'incendie de forêt près de la ville de Gelendzhik. Image: Imago

Le fastueux «palais de Poutine» a eu très chaud

Les frappes aériennes ukrainiennes ont modifié les habitudes du dirigeant du Kremlin. Il ne peut plus séjourner comme bon lui semble dans ses nombreuses résidences. Un incendie provoqué par un drone fait rage dans les environs de l'une d'elles, estimée à plusieurs milliards.

Bojan Stula / ch media

La nouvelle a fait sensation: un incendie de forêt s'est déclaré non loin de la résidence de Vladimir Poutine au bord de la mer Noire dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon les autorités, il a été déclenché par les débris d'un drone ennemi, qui s'est écrasé.

Le feu a pris entre le village de Krinitsa et la ville de Gelendzhik, à seulement dix kilomètres de la propriété surnommée le «palais de Poutine». Au départ, on a parlé de 3000m2 de forêt ravagés, puis la superficie touchée s'est étendue à 32 000m2.

Image: watson

Un risque pour le fastueux palais de Poutine

Selon le ministère russe de la Protection civile, 23 personnes ont dû être évacuées de la côte sur un bateau de sauvetage. Il a aussi fallu évacuer un complexe touristique, a annoncé le maire de Gelendzhik sur Telegram.

L'intervention d'un hélicoptère a été entravée par de forts vents latéraux. Les médias locaux ne disent pas si le fastueux palais est directement menacé ou si les incendies ont pu être maîtrisés.

Une vue aérienne du palais d'été de Poutine sur la côte de la mer Noire, dans la région de Krasnodar. Image: Palace.navalny.com

La résidence du bord de la mer Noire avait défrayé la chronique à l'international en 2021, après que l'opposant au pouvoir, Alexeï Navalny avait accusé Poutine de corruption dans le cadre d'une enquête sensationnelle.

La demeure disposerait de salles somptueuses, de son propre théâtre et d'une patinoire. Les critiques l'ont décrit comme un symbole du mode de vie corrompu et dépensier du dirigeant.

Une patinoire devrait également être construite à côté du palais résidentiel de Poutine. Image: Palace.navalny.com

Les récentes attaques de drones ne montrent pas seulement la vulnérabilité des rives russes de la mer Noire, mais semblent aussi impacter les habitudes de voyage de l'autocrate. Selon les informations du portail indépendant Proekt, il a considérablement réduit ses séjours dans la ville olympique de Sotchi, autrefois l'un de ses lieux de villégiature préférés, par précaution.

L'UE annonce de nouvelles sanctions

Cet incendie de forêt n'est toutefois qu'un épisode secondaire à l'échelle de la guerre. Pour rappel, de violents bombardements ont eu lieu sur Kiev cette semaine. En conséquence, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi en annonçant des propositions de sanctions rapides contre Moscou:

«Nous présenterons prochainement notre 19e paquet de sanctions sévères»

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, s'est lui aussi exprimé sur X:

«Le bain de sang doit cesser»

(Adaptation française: Valentine Zenker)