L'Ukraine aurait détruit une arme «légendaire» valant des millions

La supériorité de l'armée russe se manifeste aussi sur le plan psychologique. Mais le coup réalisé récemment par une brigade ukrainienne devrait leur faire du bien au moral.

La guerre en Ukraine révèle l’ampleur remarquable des arsenaux russes. De nombreux systèmes se distinguent par leur portée, leur puissance de feu et leur robustesse, capables de mettre à l’épreuve même les dispositifs de défense les plus modernes.

Les lance-roquettes thermobariques de type TOS-1A Solntsepyok en sont un exemple. La Russie utilise depuis des années déjà ce type d’arme controversé et particulièrement puissant. Au cours du conflit, son emploi a parfois entraîné la destruction de quartiers entiers.

Au lieu d’une explosion unique, chaque tir libère d’abord un nuage d’aérosol inflammable qui se disperse dans l’environnement. Ce n’est que dans un second temps que ce nuage est enflammé, provoquant une onde de choc extrêmement puissante et une chaleur extrême.

Qualifié de «légendaire» par la propagande russe, ce système tire des salves de 24 roquettes, saturant une zone d'environ 200 mètres sur 200. Selon les autorités russes, il n'a aucun équivalent direct dans le monde. Image: 72e brigade mécanisée ukrainienne / Telegram

L’Ukraine parvient à détruire un lance-roquettes russe

Les forces armées ukrainiennes semblent toutefois être parvenues à détruire l’une de ces armes. Comme le rapporte le Kyiv Post, des pilotes de drones du bataillon «Bulava» ont récemment mené une attaque dans la région russe de Belgorod.

Une vidéo publiée par la brigade sur YouTube montrerait au total quatre frappes menées par des drones FPV contre une Solntsepyok. On y voit ensuite une détonation massive qui détruit complètement le lance-roquettes.

L'Ukraine détruit une arme «légendaire» avec quelques drones Vidéo: extern / rest

La valeur de cette arme s’élèverait, selon le Kyiv Post, à environ 10 à 15 millions de dollars. Il s’agirait ainsi de la toute première destruction confirmée de ce type d’armement par les troupes ukrainiennes.

Les images vidéo ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante. Depuis le début de la guerre, l’Ukraine aurait détruit au total 24 systèmes Solntsepyok, tandis que six autres auraient été endommagés. Le modèle TOS-1A n’en faisait jusqu’ici pas partie.

La puissance du système désormais détruit apparaît clairement à la lumière d’un événement survenu en 2024. Cette année-là, l’explosion de la munition d’une ogive thermobarique de type Solntsepyok dans la région de Belgorod avait coûté la vie à trois soldats russes. (trad. hun)