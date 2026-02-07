Zelensky et Poutine sont piégés par leur propre propagande

La propagande engendre des effets colossaux à de nombreux niveaux, notamment sur ceux qui l'émettent. Et ce phénomène devient toujours plus important avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle.

Petros Sekeris / the conversation

Un article de The Conversation

Les innovations technologiques rendent les propagandes de plus en plus efficaces. Les populations des pays en guerre, mais aussi les dirigeants, ont dès lors plus de peine à accepter les termes d'un accord de paix ou même à envisager une sortie de conflit.

Fin 2024, 88% des Ukrainiens pensaient que leur armée était capable de remporter la guerre contre le géant russe. Près d'un an plus tard, ils étaient 76% à y croire pour autant que l'Occident continue à fournir des armes. La même confiance en la patrie semble prévaloir dans le camp adverse: les trois quarts des Russes sont persuadés que leur pays sortira vainqueur du conflit.

Dans de telles conditions, tout compromis acceptable pour l'un des belligérants se heurte à l'intransigeance de l'autre, et les pourparlers piétinent logiquement.

Des propagandes de plus en plus efficaces grâce aux réseaux sociaux et à l'IA

Les propagandes guerrières visant à galvaniser les foules ne datent pas d'hier - on en retrouve trace jusque dans des écrits antiques, mais aussi dans l'art - sculptures, mosaïques ou fresques, en Mésopotamie, en Grèce ou à Rome. Mais leur efficacité est aujourd'hui particulièrement redoutable, et c'est ce qui explique que la majorité des citoyens des deux pays belligérants veut toujours croire à une possible victoire après quatre ans de guerre, alors que le front, mois après mois, bouge en réalité assez peu et que, déjà, selon des estimations récentes, environ 1,2 million de Russes et 600 000 Ukrainiens auraient été tués, grièvement blessés ou portés disparus au combat.

Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans cette aspiration continue à la victoire au prix de tant de vies et de ressources. Lors des printemps arabes de 2011, la manière dont les manifestants utilisaient ce nouvel outil avait affolé les gouvernants. Plusieurs Etats avaient bloqué Internet. Mais aujourd'hui, les Etats savent parfaitement influer sur les croyances des citoyens.

L'impact des interventions russes sur les réseaux a été mis en évidence dès les élections de 2016 aux Etats-Unis. Une armée d'influenceurs en ligne avait été mobilisée à l'époque pour faire basculer l'opinion publique américaine. Avec l'intelligence artificielle (IA), une telle mobilisation n'est même plus nécessaire. Des bots peuvent désormais envoyer en un temps record des millions de messages et d'images trafiquées, sous des identités inventées, pour orienter les perceptions des internautes en jouant sur l'émotion. Les citoyens sont d'autant plus vulnérables que les algorithmes les enferment dans des bulles informationnelles, entourées de personnes ou de robots aux avis semblables, créant la surenchère.

L'impact sur les esprits de cette propagande aux moyens jamais vus joue un rôle clé dans les conflits, incitant les dirigeants à adopter des positions plus dures à la table des négociations et rendant les processus de paix plus difficiles.

Des dirigeants prisonniers de leur propre récit triomphaliste

Nos recherches utilisant la théorie des jeux montrent que la propagande ne se contente pas de galvaniser l'opinion: elle peut devenir un catalyseur de guerre.

La théorie des jeux Fondée dans les années 1920-1940 par John von Neumann et John Nash, la théorie des jeux analyse les interactions stratégiques. Elle modélise des situations où les décisions d'un agent (individu, entreprise ou Etat) influencent les résultats des autres qui visent à identifier les stratégies optimales.

En diffusant de manière systématique des images de combattants intrépides, de prouesses technologiques ou de «victoires» sur le terrain, les dirigeants cherchent à renforcer la conviction, au sein de la population, que leur armée est supérieure et que l'issue du conflit leur sera favorable. On retrouve ce mécanisme aussi bien dans les vidéos de groupes armés mettant en scène des commandos surentraînés et des arsenaux impressionnants que dans les vastes parades militaires conçues pour projeter une image d'invincibilité.

Ce processus a un effet pernicieux: il lie les mains des dirigeants eux-mêmes. Une fois que les citoyens sont persuadés de la supériorité militaire nationale, ils risquent de rejeter tout accord perçu comme insuffisamment avantageux. Même lorsque des concessions seraient rationnelles pour éviter une escalade meurtrière, elles deviennent alors trop coûteuses à proposer ou à accepter par les dirigeants, car elles menacent leur survie politique, y compris lorsqu'ils sont des autocrates.

Plus préoccupant encore, lorsque les deux camps nourrissent simultanément des perceptions déformées, un accord mutuellement acceptable devient pratiquement impossible. Aucun dirigeant ne va tenter de «refroidir» son opinion publique, car cela le placerait en position de fragilité face à son adversaire. Chaque population surestime donc l'espérance de gains de la guerre et sous-estime ses coûts.

L'intuition centrale de notre modèle est que la propagande n'est pas seulement un instrument de mobilisation intérieure: elle peut aussi servir d'outil stratégique dans la négociation internationale. En renforçant la conviction publique qu'une victoire militaire est probable, l'électorat devient plus intransigeant sur d'éventuelles concessions, ce qui rend plus crédible la fermeté d'un dirigeant à la table des négociations et peut pousser l'adversaire à offrir davantage. Les dirigeants adoptent cette stratégie en connaissance de cause: ils savent qu'elle accroît le risque de guerre, mais estiment que le gain potentiel en pouvoir de négociation peut en «valoir le coût».

Le problème apparaît lorsque les deux camps font le même calcul. Le durcissement simultané des attentes internes élève les exigences minimales des deux côtés au point qu'aucun compromis n'est politiquement acceptable: l'outil censé renforcer la négociation finit alors par en supprimer l'espace même et rendre la guerre plus probable.

Dans ce cadre, seule une rupture majeure - par exemple, une défaite militaire spectaculaire qui modifie brutalement les croyances, ou l'intervention décisive d'un acteur extérieur imposant une désescalade - peut rouvrir un espace de négociation.

L'histoire offre des illustrations frappantes: au Japon, en 1945, les destructions d'Hiroshima et de Nagasaki brisent la propagande d'invincibilité et entraînent une capitulation rapide, révélant combien la perception publique de force peut être brutalement corrigée par des événements matériels. De manière similaire, lors de la guerre du Vietnam, l'offensive du Têt en 1968, combinée au soutien stratégique et logistique massif de la Chine aux Vietcongs, met en lumière l'écart entre la propagande américaine sur une victoire imminente et la réalité du terrain, conduisant les Etats-Unis à entamer des négociations de paix à Paris à partir de 1968 et à revoir leur engagement militaire.

Des conflits de plus en plus nombreux

Ce phénomène est d'autant plus problématique que le nombre de conflits est aujourd'hui fortement orienté à la hausse. Selon les données du programme Uppsala Conflict Data (UCDP), hébergé au sein de l'Université d'Uppsala en Suède, l'année 2022 a été la plus meurtrière depuis la fin de la guerre froide si l'on excepte le génocide au Rwanda en 1994 et sa folie sanguinaire. L'année 2023 se situe également à un niveau de conflictualité très élevé, juste après 2022. Pour l'année 2024, le centre comptabilise pas moins de 11 conflits armés.

Les calculs pour 2025 ne sont pas encore disponibles, mais il est certain que, du fait de la situation à Gaza et de celle au Soudan, entre autres, cette année aura également été très meurtrière. 2026 s'ouvre sur un durcissement marqué de la posture américaine sur la scène internationale et de nouveaux affrontements sanglants en Syrie, et risque fort de s'inscrire de ce point de vue dans le prolongement des années précédentes.

Cette montée des tensions est liée à l'émergence d'un monde multipolaire, mais plus encore au dérèglement climatique qui produit déjà des effets délétères. Une recherche publiée par la revue Science a établi dès 2013 un lien de causalité entre le réchauffement et la montée des violences interpersonnelles et guerres civiles. La pression migratoire et la lutte interétatique pour les ressources ne font depuis lors que s'accentuer. Dans ce contexte particulièrement belligène, les discours propagandistes versent encore de l'huile sur le feu.

Petros Sekeris, l'auteur de cet article, est professeur associé en Economie – Finance à TBS Education

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original