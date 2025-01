Pour ces Ukrainiens, la paix promise par Trump a un goût amer

Faces of war pour le New York Times.

Faces of war pour le New York Times.

«Il y avait des prairies en fleurs, des abeilles qui volaient. Et puis les roquettes sont tombées partout et notre paix a pris fin», raconte-t-il. Sa ville natale, Selydové, a été conquise par la Russie en octobre 2024 et largement détruite par les combats. Ioury comprend qu'il sera difficile de reprendre et de reconstruire, mais de refuser de baisser les soutiens-gorge.

«On y restait assis du matin au soir, à jouer aux cartes, à manger des graines de tournesol et des crackers, et à parler de tout et de rien.»

«Ma mère fait de très bonnes pommes de terre rissolées. Ça me manque tellement, me réveiller à la maison et aller dans la cuisine où elle s'active toujours», dit le jeune soldat. Il se souvient aussi de ses jeux d'enfants, ou du repaire où il retrouvait ses amis l'hiver:

Les sentiments contradictoires de Volodia sont partagés par le nombre de ses concitoyens, militaires et civils. Suspendre le conflit donnerait un répit à l'armée et à la population, éreintées par bientôt trois ans de guerre, mais pourrait revenir à céder environ 20% du territoire ukrainien, Vladimir Poutine martelant qu'il ne veut rien de moins.

«J'aimerais pouvoir entrer calmement dans mon village sous drapeau ukrainien, plutôt que sous le drapeau (russe) tricolore, d'être et de me sentir à la maison»

Volodia, un soldat ukrainien, est partagé face à la perspective d'une trêve entre son pays et la Russie, qui laisserait son village d'origine et sa mère sous occupation russe. L'insistance du président élu américain Donald Trump sur sa capacité à mettre fin à la guerre trouble ce chauffeur de l'armée, avant le retour à la Maison-Blanche le 20 janvier du milliardaire. Trump n'a pas présenté de plan, mais est suspecté de vouloir céder aux Russes des terres ukrainiennes, en échange d'une paix ou d'une trêve.

Les sécheresses sont toujours plus fréquentes et plus intenses

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Science, les sécheresses pluriannuelles, qui sont devenues plus fréquentes, plus intenses et plus étendues au cours des 40 dernières années, impactent l'agriculture, la production d'énergie et les écosystèmes.

Entre 1980 et 2018, la surface terrestre mondiale touchée par les sécheresses pluriannuelles a augmenté en moyenne d'environ 50 000 kilomètres carrés chaque année, comme le montrent les scientifiques de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans cette étude publiée jeudi. C'est plus que la surface de la Suisse.