Moscou a gagné 461 km² en Ukraine: le point sur le front

Un soldat de la Garde nationale ukrainienne de la 3ᵉ brigade « Spartan » court à travers une lisière d’arbres lors d’un entraînement, non loin du front en direction de Pokrovsk, en Ukraine, le vendred ...
Près de Pokrovsk.Image: Keystone

La Russie consolide ses gains à Donetsk, où Pokrovsk, ville-clé du front est, pourrait tomber. Près de 20% du territoire ukrainien est contrôlé.
03.11.2025, 15:1003.11.2025, 15:10

L'avancée des troupes russes en Ukraine est restée constante en octobre. La région de Donetsk, dans l'est, reste la plus menacée, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).

C'est dans cette région, où se concentre l'essentiel des combats, qu'est notamment située la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique pour les forces ukrainiennes qui pourrait tomber dans les jours prochains.

Carte montrant les zones contr�l�es par les forces russes autour de l&#039;agglom�ration de Pokrovsk, un bastion de la r�gion de Donetsk que Moscou cherche � prendre depuis des mois, � partir des donn ...
Image: AFP

En un mois, la Russie a pris 461 kilomètres carrés aux Ukrainiens, un chiffre légèrement supérieur aux 447 km2 de territoire conquis en septembre. Ce chiffre est proche de la moyenne mensuelle pour l'année 2025, après un pic en juillet (634 km2).

Fin octobre, l'armée russe contrôlait totalement ou partiellement 19,2% du territoire ukrainien. Quelque 7%, la Crimée et des zones du Donbass, étaient déjà contrôlés avant le début de l'invasion russe de février 2022.

Le président finlandais annonce une «nouvelle ère des armes nucléaires»

La superficie des terres conquises comprend les zones totalement ou partiellement contrôlées par la Russie, ainsi que celles qu'elle revendique. C'est dans la région de Donetsk qu'elle a le plus avancé en octobre avec 169 km2 conquis et une moyenne de 5,5 km2 par jour. Au 31 octobre, la Russie en contrôlait 81%, ainsi que la quasi-totalité de la région voisine de Lougansk.

Pression accentuée

Les forces russes ont accentué leur pression en plusieurs points de cette partie du bassin industriel et minier du Donbass ces dernières semaines. Elles ont notamment gagné du terrain dans le bastion ukrainien de Pokrovsk, faisant courir un risque d'encerclement à la garnison locale et à celle de la ville voisine de Myrnograd. Leur agglomération comptait 100 000 habitants avant la guerre.

Les militaires ukrainiens ont annoncé des opérations destinées à contrer la progression russe. Lundi, le 7e corps d'assaut aérien ukrainien a affirmé sur Telegram que «le nettoyage actif de la partie nord de Pokrovsk» se poursuivait, tandis que la situation à Myrnograd est «tendue mais ne présente pas de menace».

Pokrovsk est située à la jonction entre plusieurs routes régionales et lignes ferroviaires, dont la prise par l'armée russe lui ouvrirait la voie vers l'ouest, où les positions ukrainiennes sont moins fortifiées.

Comptant quelque 60 000 habitants avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Pokrovsk est aujourd'hui une ville déserte et largement détruite par les combats.

Dans la région de Dnipropetrovsk (centre), où les troupes russes ont pénétré cet été, la Russie a gagné en un mois 150 km2, soit plus que la superficie de Paris, selon les données de l'ISW. (jah/ats)

