Les Russes «détruisent Vovtchansk»: le point sur le front

Le gouverneur de Kharkiv a déclaré que les forces russes détruisent Vovtchansk et avancent vers Loukiantsi. Le point du commandement ukrainien. 👇

Le gouverneur de la région de Kharkiv, où la Russie a lancé une offensive il y a une semaine, a indiqué vendredi que les forces russes sont en train de détruire la ville de Vovtchansk et avancent près de celle de Loukiantsi.

L'armée russe a souvent fini par détruire les villes ukrainiennes pour les conquérir, à l'instar de Bakhmout l'an passé ou Avdiïvka en février, en recourant à des bombardements massifs pour en chasser les défenseurs.

«L'ennemi a commencé à détruire Vovtchansk, en utilisant chars et artillerie. Ce n'est pas juste dangereux d'être là-bas, c'est virtuellement impossible», a affirmé le gouverneur Oleg Synegoubov, lors d'un compte-rendu.

Quelque 200 civils restent sur place, d'après la même source, alors que la ville, située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale régionale Kharkiv, comptait quelque 18 000 habitants avant guerre.

Un autre axe

Un peu plus l'ouest, les forces russes ont encore progressé sur leur deuxième axe d'assaut dans la région. Elles visent le village de Loukiantsi, pour ouvrir la voie vers Lyptsi, autre localité sur la route de Kharkiv. Oleg Synegoubov relate:

«Les hostilités continuent à Loukiantsi. Oui, il y a une avancée de l'ennemi dans cette localité. Mais nos soldats essayent encore de tenir cette localité et de détruire les forces de l'occupant.»

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, a lui indiqué sur Telegram, après avoir passé «plusieurs jours» dans la région de Kharkiv, que les forces russes avaient «étendu la zone active de combats de 70 kilomètres».

«Nous devons empêcher toute avancée supplémentaire des troupes ennemies», a-t-il insisté, jurant d'user de «frappes aériennes, de missiles, d'artillerie, de chars pour infliger le maximum de pertes».

Une offensive massive

La Russie a lancé le 10 mai une offensive surprise par le nord de l'Ukraine, étendant le front au moment même où l'armée de Kiev était sur la défensive dans l'Est et le Sud, sur fond de pénurie d'hommes et de munitions.

Moscou a déjà engrangé lors de cette offensive ses plus importants gains territoriaux depuis fin 2022. (jah/ats)