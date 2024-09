Le président ukrainien n'a pas encore annoncé qui remplacera les ministres et les hauts fonctionnaires. Keystone

Pourquoi Zelensky remplace-t-il la moitié de ses ministres?

Alors que des missiles russes s'abattent sur des villes ukrainiennes et que l'armée est sous pression dans le Donbass, le président Volodymyr Zelensky veut changer plus de la moitié de son cabinet.

Kurt Pelda, Odessa / ch media

L'avancée russe dans l'est de l'Ukraine a certes quelque peu ralenti ces derniers jours, mais la situation des défenseurs ukrainiens reste critique. En outre, la Russie lance régulièrement des missiles et des bombes planantes contre les villes ukrainiennes, touchant ainsi des cibles civiles et militaires ainsi que des installations d'approvisionnement en énergie. Le président Volodymyr Zelensky semble avoir pléthore de problèmes urgents – pourtant, il préfère se consacrer à un grand remaniement gouvernemental.

Près de la moitié de ses ministres devraient être remplacés dans les prochains jours. Pour anticiper cela, plusieurs membres du cabinet ont déjà présenté leur démission, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba – qui a fait ses preuves. Le Parlement peut, toutefois, rejeter les demandes de démission des membres du gouvernement.

Progrès dans la production de drones

Volodymyr Zelensky n'a pas encore annoncé qui remplacera les ministres et les hauts fonctionnaires. Avec ce remaniement, le président ukrainien veut préparer le gouvernement à son «plan de victoire», qu'il prévoit de présenter aux Etats-Unis ce mois de septembre.

Le poste de chef du ministère des Industries stratégiques est donc désormais vacant. Cette autorité s'occupe entre autres de l'industrie de l'armement. Les producteurs ukrainiens – publics et privés – sont aujourd'hui en mesure de fabriquer eux-mêmes un grand nombre de drones, y compris des engins volants qui, loin derrière le front, mettent le feu aux centrales électriques ou aux raffineries russes.

Volodymyr Zelensky s'est récemment dit convaincu que l'armée disposera, cette année, d'environ un million de drones – la plupart de production nationale. Désormais, les Ukrainiens utilisent plus de drones que les Russes sur le front. Ces derniers continuent, en revanche, d'avoir une longueur d'avance en matière de guerre électronique. Les attaques parfois très réussies des Ukrainiens dans l'arrière-pays russe poussent les troupes de Poutine à tirer, à leur tour, des missiles sur les villes ukrainiennes.

Encore trop tôt pour faire le bilan

Ainsi, mercredi, plusieurs projectiles russes se sont abattus sur la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Selon les données ukrainiennes, sept personnes ont été tuées. La vieille ville historique a également été touchée. Ces attaques ont eu lieu un jour seulement après les tirs de missiles dans la ville de Poltava, dans l'est de l'Ukraine. Là, les Russes ont frappé une cible militaire, à savoir une académie militaire, faisant plus de 50 morts.

Mercredi, plusieurs obus russes ont touché la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Keystone

Au vu de ces évènements, on est en droit de se poser des questions. Par exemple, pourquoi, après deux ans et demi de guerre, de nombreux commandants militaires ukrainiens n'ont-ils toujours pas compris qu'il fallait éviter les concentrations de troupes, notamment dans les centres de population civile comme Poltava?

L'avancée des Russes près de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, est probablement source d'inquiétude pour Volodymyr Zelensky et son commandement militaire. Le président ukrainien a déclaré à ce sujet que l'avancée russe avait ralenti ces derniers jours. On peut toujours espérer que Moscou se voit finalement contraint de retirer des troupes de Pokrovsk afin de renforcer ses forces près de Koursk, désormais partiellement occupée par les Ukrainiens sur le sol russe.

Indépendamment du remaniement gouvernemental à venir, Zelensky a renvoyé le chef d'Ukrenergo, l'exploitant du réseau de transport d'électricité. Il n'a pas donné d'explication. Bien qu'elle appartienne à l'Etat, l'entreprise s'est fait un nom sous la direction de Volodymyr Koudrytsky, désormais écarté. Après des attaques contre le réseau de distribution et les sous-stations, Ukrenergo a réussi à réparer l'infrastructure et à minimiser les coupures de courant avec une rapidité étonnante. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide occidentale, notamment de l'Europe. Et Koudrytsky avait justement de bons contacts avec les pays de l'Ouest.

Volodymyr Zelensky semble accorder moins d'importance à la performance de ses fonctionnaires qu'à leur loyauté personnelle. Ainsi, des personnes soupçonnées depuis longtemps d'être impliquées dans des pratiques de corruption travaillent au sein du bureau présidentiel. Mais comme ces hauts fonctionnaires disposent d'un bon réseau dans les milieux de la sécurité et de la justice, les procédures pénales n'ont – miraculeusement – pas abouti. Des changements sont également attendus au sein de l'administration présidentielle, mais reste à voir si ces fidèles fonctionnaires seront également concernés.

