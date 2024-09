Andriï Sybiga est le nouveau ministre des Affaires étrangères ukrainien. Keystone

Andriï Sybiga est le nouveau chef de la diplomatie ukrainienne

Le Parlement ukrainien a approuvé jeudi la nomination d'Andriï Sybiga à la tête de la diplomatie ukrainienne. Il remplace l'emblématique Dmytro Kouleba, qui était de plus en plus critiqué.

Andriï Sybiga a été nommé nouveau ministre des Affaires étrangères. Au total, 258 élus ont voté en faveur de sa nomination, alors qu'un minimum de 226 était requis, ont dit plusieurs parlementaires sur Telegram.

Moins médiatique et moins connu que son prédécesseur Dymtro Kouleba, M. Sybiga, 49 ans, est vu comme un poids lourd de la diplomatie ukrainienne. Il a également été ambassadeur en Turquie de 2016 à 2021.

Le président Volodymyr Zelensky l'avait décrit comme un homme «très compétent et sérieux, spécialiste des relations internationales», qui était avec lui «dans le bunker» au début de l'invasion russe et «avait alors géré sa communication internationale».

«Il se contentait d'écrire de tweets»

Dmytro Kouleba était l'une des personnalités ukrainiennes les plus en vue depuis le début de la guerre avec la Russie. Il s'était illustré en bataillant pour augmenter le soutien occidental à l'Ukraine et en tentant de convaincre des pays courtisés par Moscou, en Afrique et en Asie en particulier, de soutenir Kiev.

D'après des sources interrogées par l'AFP dans les milieux politiques, son départ n'avait rien de volontaire et a été dicté par la présidence qui cherche ainsi à consolider son contrôle sur ce ministère clé. Aucune raison n'a été donnée officiellement pour le renvoi de M. Kouleba.

Interrogé sur le remaniement ministériel, Volodymyr Zelensky s'est borné à dire que l'Ukraine avait «besoin d'une nouvelle énergie» après deux ans et demi de guerre avec la Russie.

Mais une source au sein du parti présidentiel a reproché à Dmytro Kouleba d'avoir perdu de son efficacité:

«Il y a eu des plaintes à son sujet depuis un an. Il donnait des interviews, s'exprimait avec éloquence, multipliait les visites (...). Il s'occupait de son autopromotion, au lieu d'améliorer le travail des ambassades, de travailler systématiquement sur les pays et d'obtenir leur soutien.»

«Et les six derniers mois, il ne s'occupait plus du tout des tâches qu'on lui donnait, mais écrivait simplement des tweets et commentait», a encore affirmé cette source.

Cinq autres membres du gouvernement, des ministres et des vice-premiers ministres, ainsi que le chef du Fonds des biens d'Etat, responsable des privatisations, ont également présenté leur démission au Parlement. Les votes sur leur remplacement devraient suivre dans la foulée. (ats)