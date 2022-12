Laura Codruta Kövesi se penchera au plus près sur les actifs appartenant à des individus ou entités russes sous sanction. Image: Shutterstock

Laura Codruta Kövesi, la «chasseuse d'oligarques» de l'Union européenne

Le Parquet européen, instrument crucial dans la lutte contre la corruption et la fraude financière, va intensifier son combat contre le contournement des sanctions sur les avoirs russes. Laura Codruta Kövesi, procureure en chef de l'UE, se dit plus que prête à traquer les oligarques.

«Incorruptible, têtue, charismatique et ambitieuse», tels sont les mots utilisés par le site du média TV5Monde pour décrire l'imperturbable magistrate d'origine roumaine. Laura Codruta Kövesi, 49 ans, fait partie de la garde transnationale qui se frottera aux oligarques russes en 2023. La procureure en chef de l'Union européenne s'est déjà illustrée dans son pays d'origine, la Roumanie, en y combattant la corruption.

Elle qui a rejoint le Bureau du procureur général européen depuis plus d'un an, a désormais hâte de se mettre au travail pour coincer les oligarques qui tentent de contourner les sanctions, apprend-on dans le média Bloomberg cette semaine.

La traque aux avoirs russes

Laura Kövesi a les yeux rivés sur le conflit en Ukraine. Elle se dit prête pour un élargissement des compétences de son bureau, notamment sur la question des avoirs russes.

Depuis le début du conflit, l'Union européenne a gelé environ 18,9 milliards d'euros d'actifs appartenant à des individus ou entités russes sous sanction. Mais le Parquet attend de nouveaux outils:

«L'un des crimes possibles liés à la violation des sanctions est la contrebande, et nous pouvons déjà enquêter là-dessus. Nous pourrions commencer dès aujourd'hui, si nous disposions des instruments juridiques.» Laura Codruta Kovesi bloomberg

Ce sera certainement chose possible dans un avenir proche, puisque la Commission européenne a tranché le 2 décembre en faveur d'une proposition de loi permettant de faciliter la saisie de biens de luxe des riches Russes à l'étranger, tels que les superyachts ou les résidences secondaires.

Le contournement des sanctions est pour l'heure soumis à des règles et des définitions différentes selon les Etats membres. Une situation qui entrave, selon le média Bloomberg, le contrôle du flux d'argent russe circulant sur sol européen.

Le régime actuel ne permet que de geler les avoirs sanctionnés, ce qui limite la possibilité de vendre ou de transférer maisons ou navires de valeur. La nouvelle mouture permettrait au contraire - en fonction de l'infraction - de condamner des individus à une peine de prison, et les compagnies à une peine d'amende à partir de 5% du chiffre d'affaires global.

De surcroît, l'Union européenne étudie des solutions pour que le produit de la vente des avoirs gelés puisse être affecté à la reconstruction d'infrastructures en Ukraine.

Des liens forts avec l'Ukraine

Kövesi a été la première haut responsable de l'UE à se rendre en Ukraine depuis l'invasion russe. Elle y a signé un accord avec les autorités locales, afin de partager des informations sur des cas présumés de fraude en Ukraine liés à des fonds européens.

«Nous avons un contact solide avec le bureau du procureur général ukrainien et nous attendons avec impatience la nouvelle compétence potentielle du Parquet européen pour travailler plus étroitement avec les collègues de Kiev.» Laura Codruta Kövesi Bloomberg

Femme de fer de Transylvanie

Laura Codruța est née à Sfantu Gheorghe, en Transylvanie. Fille de procureur, elle se passionne très vite pour le droit pénal, au grand dam de son père qui estimait «qu'un parquet, ce n’est pas un endroit pour une femme!». Mais rien n'y fait; son caractère n'est pas du genre à se laisser mollement influencer. Cette amatrice de basket-ball (elle mesure 1,82) finit vice-championne d'Europe avec son équipe, et survit à la discipline de fer imposée aux sportifs de haut niveau dans les pays du bloc de l'Est.

En sport comme en droit, dit-elle, il s'agit de ne pas sous-estimer son adversaire.

«Dans les enquêtes que j’ai menées, beaucoup de criminels m’ont traitée avec dédain. Convaincus qu’une jeune femme serait, à l’évidence, incapable de les coincer, ils ne se donnaient même pas la peine d’affûter leur défense». Laura Codruta Kövesi Tv5monde

Son caractère et sa réputation de fer, Laura Codruta Kövesi les a forgés tout au long de sa carrière, après avoir mené une campagne pour la transparence et la justice sans précédent au sein de son pays.

En 2013, elle est nommée à la tête du parquet anticorruption (DNA) de Roumanie, pays à ce moment-là miné par les fraudes financières. Son sang-froid conduit les politiciens les plus puissants du pays derrière les barreaux, toujours selon le média Bloomberg.

Entre 2013 et 2018, elle a poursuivi et fait emprisonner des dizaines de hauts fonctionnaires. Elle fait condamner Sorin Oprescu, l’ancien maire de Bucarest, et l'ancien chef de gouvernement Adrian Nastase, à quatre et deux ans d'incarcération. Son combat pour la transparence galvanisant les foules, des milliers de manifestants défilent dans les rues en 2017, arborant des pancartes avec son portrait. Elle finira cependant par être écartée par le pouvoir en 2018.

Ayant expérimenté son tempérament de fer, nombre de ses détracteurs ne voient pas d'un bon oeil sa candidature, en 2019, à la direction du futur parquet européen. Contre elle, les poursuites émanant de son pays d'origine ne font que pleuvoir: abus de pouvoir, corruption et faux témoignage, rumeurs d'être un agent secret de la CIA...mais Laura tient bon: non, elle n'a jamais enfreint la loi pour traquer les fraudeurs.

Malgré les nombreuses intimidations dont elle fait l'objet, et les nombreux coups politiques encaissés, Laura est nommée pour un mandat de sept ans à la tête du Parquet européen, instrument crucial dans la lutte contre la corruption. Elle y entre en fonction le 1er juin 2021.

Désormais, du haut de son siège au Luxembourg, elle compte bien mener en justice les affaires de fraudes transnationales qui grèvent le budget de l'UE, et traquer les flux d'argent russe ayant pu profiter, jusqu'ici, de régimes de sanctions disparates entre Etats membres.