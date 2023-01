La fin de Poutine sera-t-elle pour cette année? image: keystone

Poutine est-il à bout? 4 pronostics sur la fin de la guerre en Ukraine

La guerre d'usure et sanglante en Ukraine se poursuit en 2023. Mais combien de temps la Russie pourra-t-elle encore prolonger son agression? Voici quatre prédictions.

Patrick Diekmann

Ils sont en colère et exigent une vengeance sanglante. Les influents blogueurs militaires et nationalistes russes sur Telegram ont réagi avec horreur à l'attaque d'artillerie ukrainienne contre une école de Donetsk où étaient stationnées des recrues russes. Le Kremlin annonce 89 soldats morts, mais les blogueurs militaires russes estiment que le nombre de victimes est plus élevé.

«L'ennemi nous a infligé les plus lourdes défaites de cette guerre. Pas à cause de sa décontraction ou de son talent, mais à cause de nos erreurs», a écrit Daniil Bezsonov sur Telegram. L'expert militaire russe Boris Roschin reproche à l'armée russe son «incompétence» et son «incapacité» à tirer les leçons de la guerre. Le ton se durcit et pour le chef du Kremlin Vladimir Poutine, l'année 2023 a commencé par une nouvelle catastrophique.

Au cours des onze derniers mois, l'invasion ne s'est pas déroulée comme prévu pour Poutine. Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne à la fin de l'été, l'armée russe n'a cessé d'essuyer des pertes territoriales en Ukraine. Le président russe a un besoin urgent de succès militaires ou politiques, mais ceux-ci ne se profilent pas. Au contraire:

La population ukrainienne tient bon, malgré la menace ciblée des missiles russes contre les infrastructures civiles et l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine.

En Europe, les températures augmentent et, par conséquent, les prix du gaz baissent considérablement, et ce malgré l'arrêt des importations de gaz en provenance de Russie. Les vagues de faillites espérées par Poutine et le gel des populations en hiver ne se produisent pas.

Sur le front ukrainien, l'armée russe ne progresse guère sur le plan militaire. L'important nœud de communication de Bakhmout dans la région de Donetsk est certes attaqué par la Russie depuis des mois, mais l'armée russe n'a jusqu'à présent pas réussi à prendre la ville malgré les nombreux soldats que Moscou a fait déplacer du sud de l'Ukraine vers l'est.

Suivez notre direct sur la guerre en Ukraine: En direct Moscou dit avoir mené des frappes sur Kramatorsk en «représailles» de Team watson

Mais qu'en sera-t-il de la guerre en Ukraine en 2023? Actuellement, un conflit d'usure fait rage et pourrait durer longtemps. Il n'y a pas encore de signes de négociations ou même de cessez-le-feu. Au lieu de cela, il s'agit avant tout d'une question centrale: qui tiendra le plus longtemps? L'Ukraine avec le soutien de l'Occident? Ou la Russie avec l'aide de l'Iran et de la Corée du Nord?

La Russie lance une offensive de printemps qui pourrait décider de l'issue de la guerre

L'armée russe se trouve toujours dans une situation difficile sur le plan militaire, car il lui est difficile de défendre toutes les zones occupées avec les troupes actuellement déployées et de reprendre l'offensive en même temps. Cela est particulièrement évident dans le Donbass.

Lorsque la neige fond et que le temps se réchauffe, certains experts s'attendent à des offensives russes dans tous les territoires annexés. David Gendelman, expert militaire en Israël, a déclaré à la BBC:

«Seule environ la moitié des 300 000 troupes russes mobilisées se trouve déjà dans la zone de combat. Le reste, ajouté aux forces libérées après le retrait de Kherson, donne aux Russes la possibilité de lancer une offensive.»

La Russie mène actuellement une tactique d'usure, avec des destructions massives par l'artillerie et des attaques ciblées sur la population civile.

Le Kremlin n'a pas encore atteint son objectif (minimum) de guerre: l'occupation complète des territoires annexés par la Russie, à savoir Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson. Officiellement, Poutine s'en tient à ces objectifs. Mais si l'éventuelle offensive du printemps devait échouer, il serait encore plus en difficulté. Les ressources et le matériel de guerre russes risquent de se raréfier considérablement cet été. Les semi-conducteurs, les missiles guidés et les véhicules blindés modernes font déjà défaut. De plus, les combats font de nombreuses victimes et Poutine risque de se retrouver à nouveau à court de soldats cet été.

Les combats se concentreront dans l'est de l'Ukraine

Il est probable que les objectifs de guerre russes ne soient pas du bluff. Les attaques se concentreront donc probablement à l'est. Certes, la menace des missiles continuera à planer sur d'autres parties du pays, mais les grandes villes comme Kiev ou Odessa semblent actuellement à l'abri des attaques terrestres russes. Claudia Major, experte en sécurité de la Fondation Science et Politique, a déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland:

«Actuellement, je ne vois pas chez la Russie les capacités militaires nécessaires pour se déplacer jusqu'en Moldavie»

De plus, sans déclaration de guerre officielle, sans nouvelle mobilisation en Russie et sans reconversion de l'économie russe en économie de guerre, une guerre d'usure prolongée devrait être difficile à mener pour Moscou. La Russie ne pourra que difficilement s'opposer à un Occident uni qui soutient l'Ukraine avec du matériel de guerre et de l'argent.

L'Ukraine pourrait également poursuivre sa contre-offensive au printemps. Les experts sont unanimes: elle a besoin de plus d'armes et de préférence de chars de combat ou de véhicules blindés de combat d'infanterie pour libérer davantage de territoires. Les gains territoriaux supplémentaires de l'Ukraine dépendent surtout du nombre de forces qu'elle doit déployer pour repousser les attaques russes. Combien de troupes ukrainiennes sont libres pour une nouvelle attaque? Selon David Gendelman:

«Après que la boue aura gelé, nous aurons la réponse à cette question. Et cette indication nous permettra de voir plus clairement comment tout cela va se terminer.»

La paix ne peut être obtenue que sans Poutine

Malgré le manque de ressources des deux côtés, une longue guerre reste également probable et se poursuivra au-delà de 2023. L'experte en sécurité Claudia Major explique:

«L'Ukraine n'a le choix qu'entre la guerre et l'anéantissement. C'est-à-dire libérer les territoires occupés par les Russes en combattant, ou être anéantie sous l'occupation russe ─ comme à Irpin ou à Izioum.»

Les dirigeants ukrainiens ne peuvent donc pas accepter des conditions de négociation qui impliquent l'abandon du territoire national. Dans ce conflit, Kiev a appris à ses dépens qu'elle abandonnait sa population aux crimes de guerre, aux meurtres et à la torture lorsque des territoires sont occupés par la Russie.

Poutine, lui, ne veut pas la paix. En psychologie, il existe un terme pour décrire un tel phénomène: l'escalade de l'engagement. Il s'agit d'un état d'esprit dans lequel une personne a déjà investi beaucoup de temps, d'argent, de prestige ou de vies humaines dans une cause. Dans cet état, les gens ont tendance à s'accrocher à une chose et à ignorer les avertissements. Après tout, les investissements ne doivent pas être vains, ils doivent porter leurs fruits. Et le président russe a déjà entraîné son pays au plus profond d'une guerre catastrophique.

image: sda

Depuis longtemps déjà, il s'agit pour Poutine de la survie de son régime en Ukraine. Il y a eu trop de soldats russes morts et de défaites militaires, sans compter les sanctions contre la Russie et l'isolement international. Poutine a déjà réduit son héritage en miettes, même s'il parvient encore à renverser la vapeur sur le plan militaire.

C'est pourquoi certains experts en sont convaincus: la paix ne peut exister que sans Poutine. «La paix en Ukraine signifie que la Russie remballe son armée et rentre chez elle», a déclaré au journal britannique The Sun l'analyste Olga Lautman du groupe de réflexion Center for European Policy Analysis, basé à Washington. Mais cela n'arrivera pas sous Poutine. Elle a ajouté:

«Si son régime s'effondre et qu'il y a un nouveau visage au Kremlin qui veut faire amende honorable, alors il peut y avoir des changements à court terme.»

Avant la paix, il faudra des négociations

D'autres experts prévoient un cessez-le-feu pour l'été. «Je m'attends à un arrêt au début de l'été, à un moment où les deux parties se diront: maintenant, cela ne sert plus à rien», a par exemple déclaré l'ancien général de la Bundeswehr et de l'OTAN Hans-Lothar Domröse au journal Funke. «Nous aurons un cessez-le-feu au cours de l'année 2023.» L'analyse est optimiste. Elle présuppose une sorte de rationalité au Kremlin, qui n'y règne déjà plus depuis le début de la guerre.

Bild: keystone

Il y aura certainement un cessez-le-feu à un moment donné. Mais pour des négociations de paix, qui devraient durer longtemps, il faut des structures internationales pour les discussions, des garanties de sécurité et un cessez-le-feu. Tout cela est loin d'être en vue actuellement. Au lieu de cela, la Russie maintient ses annexions contraires au droit international et s'arme idéologiquement plutôt qu'elle ne se désarme.

A l'horizon 2023, les signes avant-coureurs de la guerre en Ukraine n'ont donc guère changé sur le terrain. Une condition préalable à la paix serait que les deux parties s'entendent pour geler le conflit. Claudia Major insiste:

En soutenant l'Ukraine, l'Occident peut faire en sorte «qu'elle tienne bon, qu'elle libère autant de territoire que possible et qu'elle fasse pression sur la Russie ─ et alors, espérons-le, ce moment arrivera bientôt. Les armes se tairont alors.»

Mais le conflit est encore loin d'en être arrivé à ce point, malgré tous les espoirs.

Traduction et adaptation par sas