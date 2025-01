Le 19 décembre 2024, dans la région de Donetsk. Image: www.imago-images.de

L'Ukraine a réussi à paralyser les drones russes

L'Ukraine renforce son offensive dans la région de Koursk, mettant en difficulté les drones russes grâce à des brouilleurs particulièrement efficaces.

Depuis dimanche, l'Ukraine a intensifié ses attaques dans le district de Bolshesoldatsky, au nord-est de la région de Koursk, en utilisant des systèmes de brouillage de drones qui ont compliqué les opérations de l'armée de Poutine, selon des sources pro-russes.

Parmi elles, rapporte Business Insinder, le canal Telegram Operation Z qui compte plus de 1,6 million d'abonnés:

«Pour percer nos lignes, les forces armées ukrainiennes ont couvert la zone avec de puissants systèmes de guerre électronique, rendant l’utilisation de nos drones très difficile»

Une autre chaîne Telegram russe, Razvedos Advanced Gear & Equipment, spécialisé dans l'actualité militaire et suivi par plus de 152 000 abonnés, a confirmé:

«On ne peut pas dire que cette attaque n'était pas attendue dans cette direction, mais ils ont réussi à utiliser la guerre électronique de manière TRÈS efficace»

Et ce ne sont pas les seuls témoins de ce phénomène dont on ne connaît pas encore le détail. Roman Alekhine, blogueur militaire suivi par 218 000 abonnés, a décrit une situation plutôt critique: «L’ennemi a saturé la zone d’attaque avec des systèmes de guerre électronique, rendant de nombreux drones inutilisables.» Plus tard, il a cependant noté que certains opérateurs russes avaient réussi à contourner le brouillage en changeant de fréquences.

Drones, brouillage et fibre optique

Cela semble être une étape de plus dans ce conflit où la course à la guerre électronique est devenue une arme essentielle à chaque camp. En effet, des drones bon marché pullulent dans le ciel pour des missions de reconnaissance, des frappes ciblées ou des bombardements rapides. Mais leur talon d’Achille, c’est le brouillage.

La dernière parade? Des drones filaires. Ces machines high-tech déroulent des câbles en fibre optique ultrafins directement depuis une bobine embarquée. Résultat: elles échappent aux brouilleurs électroniques.

Notons que si ces drones filaires se généralisent, analyse Business Insider, ils représenteraient un nouveau casse-tête pour les armées du monde entier, qui investissent déjà lourdement pour contrer les menaces liées aux drones. Les Etats-Unis, par exemple, ont déboursé environ 250 millions de dollars pour acquérir 500 drones et le système de guerre électronique Pulsar, développé par la start-up de défense Anduril, fondée par Palmer Luckey. (jah)