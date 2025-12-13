L'Ukraine aurait capturé l'un des chars les plus modernes de Poutine

Un char russe T-90 semble désormais combattre sous le drapeau ukrainien. Ce véhicule se distingue par son équipement particulier.

Les forces armées ukrainiennes affirment utiliser un char russe T-90AK capturé en 2022 à Isium. Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué sur X que le blindé avait depuis pris part «avec succès» à plusieurs affrontements. La ville d’Isium, dans la région de Kharkiv, avait d’abord été occupée par les troupes russes avant d’être reconquise par les forces ukrainiennes.

D’après la plateforme gouvernementale ukrainienne United24Media, il s’agit seulement du deuxième T-90AK connu à passer aux mains de l’Ukraine depuis le début de la guerre. Fait notable: le viseur thermique du tireur est resté intact, conservant toutes ses fonctionnalités.

Le char T-90AK: il aurait été capturé par les troupes ukrainiennes. image: 5e brigade d’assaut ukrainienne

Autre particularité: un des éléments d'une chenille ne proviendrait pas du modèle original, mais d’un T-72 plus ancien. La capture de matériel lourd n’a rien d’exceptionnel en temps de guerre; les forces russes ont elles aussi saisi des véhicules et armes ukrainiens, dont un char Leopard 2.

Cependant, le T-90 figure parmi les chars de combat les plus modernes de Russie. Il est produit en plusieurs variantes, dont le T-90M. Selon les estimations, la production annuelle actuelle se situe entre 250 et 300 véhicules et pourrait encore augmenter. La version AK est une variante de commandement, équipée, selon le site spécialisé Armyrecognition, de systèmes radio supplémentaires et d’un groupe électrogène auxiliaire.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich