assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
International
ukraine

L'Ukraine dévoile le Jet Max, sa nouvelle bombe volante

L&#039;armée ukrainienne dispose d&#039;environ 20 modèles différents de drones bombardiers lourds.
L'armée ukrainienne dispose d'environ 20 modèles différents de drones bombardiers lourds.Image: Imago

L'Ukraine dévoile sa nouvelle bombe volante

L’Ukraine accélère encore sa production de drones. Le modèle Jet Max vient d'être présenté à l'occasion d’un forum de défense. Cette nouvelle bombe volante est dotée d’une puissance de frappe importante.
07.09.2025, 15:5607.09.2025, 15:56
Finn Michalski / t-online
Plus de «International»
Un article de
t-online

A l'Ouest de l'Ukraine, tout proche de la frontière avec la Pologne, une nouvelle bombe volante a été dévoilée à l'occasion d’un forum de défense organisé à Lviv. Baptisé Jet Max, ce drone est conçu pour frapper durement des troupes de soldats russes, des blindés, ainsi que des cibles stationnaires, comme des bunkers ou des infrastructures logistiques.

Après trois ans de guerre, les drones jouent un rôle de plus en plus central dans la défense ukrainienne. Au début de l’invasion, le pays s’approvisionnait encore massivement à l’étranger, mais la production a désormais été en grande partie relocalisée. Ces derniers mois, plusieurs fabricants ont dévoilé de nouveaux modèles de drones de combat. C'est le reflet de l'évolution et de l'adaptation de la stratégie de guerre de l'Ukraine, face à laquelle la Russie ne parvient pas à s'adapter.

Baba Yaga, la terreur des airs

Selon des médias ukrainiens, le nouveau Jet Max pourrait transporter jusqu’à 20 kilos d’explosifs, et rester en vol environ 40 minutes. Comme le rapporte la plateforme Mezha Media, affiliée au quotidien Ukrainska Pravda, l'engin peut atteindre des cibles proches du front à une distance allant jusqu’à 15 kilomètres.

L'Ukraine combat les drones russes avec «Maestro» et «Ninja»

L’an dernier, l’Ukraine a produit environ 30 000 bombes volantes, selon l’ancien directeur du ministère des Industries stratégiques, Herman Smetanin. Parmi les soldats russes, les drones lourds se sont forgé une redoutable réputation.

Certains commentateurs russes les ont surnommés «Baba Yaga», en référence à une figure mythologique slave effrayante, souvent représentée par une sorcière. Selon Herman Smetanin, ces drones ukrainiens sont devenus le véritable cauchemar des soldats russes.

Un militaire russe de l&#039;unité de défense aérienne du district militaire central montre un drone Baba Yaga des forces armées ukrainiennes abattu par une unité de défense aérienne.
Un militaire russe montre un drone «Baba Yaga» des forces armées ukrainiennes, abattu par une unité de défense aérienne.Image: Imago

L’Ukraine domine la guerre des drones

Samuel Bendett est chercheur principal au Center for Strategic and International Studies dans la division Europe, Russie et Eurasie. Comme il l’a expliqué au site américain Newsweek, l’Ukraine dispose aujourd’hui d’une vingtaine de modèles différents de bombes volantes lourdes.

Le piège de ces soldats russes a mal tourné

Dans ce domaine, le pays domine encore le champ de bataille, mais la Russie a désormais pris conscience de la nécessité d’investir, elle aussi, dans ce secteur, a-t-il ajouté.

Le Jet Max peut être adapté selon la mission, notamment dans la manière de larguer les charges explosives. Contrairement aux drones kamikazes, qui, comme leur nom l’indique, ne sont utilisables qu’une seule fois, le Jet Max est conçu pour être employé à de multiples reprises. Les coûts de production unitaires n’ont pas encore été rendus publics.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
partager sur Facebookpartager sur X
Les drones ukrainiens attaquent depuis des camions civiles
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
Tesla s'est fait avoir deux fois par le même hacker
Le hacker qui avait découvert un «mode Elon» chez Tesla a encore frappé. Il aurait apporté des éléments décisifs lors du procès d'un tragique accident de la circulation.
Un hacker américain passionné de Tesla a fourni un sacré coup de main après un accident de la route qui a coûté la vie à une jeune femme en 2019. Le Washington Post a révélé, la semaine passée, des détails de l'affaire. Les données trouvées par le hacker sur une puce ont été déterminantes dans le cadre d'une action en justice pour homicide involontaire intentée contre le constructeur.
L’article