L'Ukraine dévoile sa nouvelle bombe volante

L’Ukraine accélère encore sa production de drones. Le modèle Jet Max vient d'être présenté à l'occasion d’un forum de défense. Cette nouvelle bombe volante est dotée d’une puissance de frappe importante.

A l'Ouest de l'Ukraine, tout proche de la frontière avec la Pologne, une nouvelle bombe volante a été dévoilée à l'occasion d’un forum de défense organisé à Lviv. Baptisé Jet Max, ce drone est conçu pour frapper durement des troupes de soldats russes, des blindés, ainsi que des cibles stationnaires, comme des bunkers ou des infrastructures logistiques.

Après trois ans de guerre, les drones jouent un rôle de plus en plus central dans la défense ukrainienne. Au début de l’invasion, le pays s’approvisionnait encore massivement à l’étranger, mais la production a désormais été en grande partie relocalisée. Ces derniers mois, plusieurs fabricants ont dévoilé de nouveaux modèles de drones de combat. C'est le reflet de l'évolution et de l'adaptation de la stratégie de guerre de l'Ukraine, face à laquelle la Russie ne parvient pas à s'adapter.

Baba Yaga, la terreur des airs

Selon des médias ukrainiens, le nouveau Jet Max pourrait transporter jusqu’à 20 kilos d’explosifs, et rester en vol environ 40 minutes. Comme le rapporte la plateforme Mezha Media, affiliée au quotidien Ukrainska Pravda, l'engin peut atteindre des cibles proches du front à une distance allant jusqu’à 15 kilomètres.

L’an dernier, l’Ukraine a produit environ 30 000 bombes volantes, selon l’ancien directeur du ministère des Industries stratégiques, Herman Smetanin. Parmi les soldats russes, les drones lourds se sont forgé une redoutable réputation.

Certains commentateurs russes les ont surnommés «Baba Yaga», en référence à une figure mythologique slave effrayante, souvent représentée par une sorcière. Selon Herman Smetanin, ces drones ukrainiens sont devenus le véritable cauchemar des soldats russes.

L’Ukraine domine la guerre des drones

Samuel Bendett est chercheur principal au Center for Strategic and International Studies dans la division Europe, Russie et Eurasie. Comme il l’a expliqué au site américain Newsweek, l’Ukraine dispose aujourd’hui d’une vingtaine de modèles différents de bombes volantes lourdes.

Dans ce domaine, le pays domine encore le champ de bataille, mais la Russie a désormais pris conscience de la nécessité d’investir, elle aussi, dans ce secteur, a-t-il ajouté.

Le Jet Max peut être adapté selon la mission, notamment dans la manière de larguer les charges explosives. Contrairement aux drones kamikazes, qui, comme leur nom l’indique, ne sont utilisables qu’une seule fois, le Jet Max est conçu pour être employé à de multiples reprises. Les coûts de production unitaires n’ont pas encore été rendus publics.

