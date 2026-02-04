Le système antiaérien Tridon Mk2. Image: bae systems

Voici le Tridon Mk2, le nouveau canon de «haute précision» de l'Ukraine

L'Ukraine va recevoir un nouveau système de défense antiaérienne, fourni par les royaumes de Suède et du Danemark.

La Suède et le Danemark ont notifié ce mardi 3 février un nouveau soutien militaire majeur à l’Ukraine, avec la fourniture de systèmes de défense antiaérienne Tridon Mk2 pour un montant total équivalent à 250 millions d’euros. Les ministres de la Défense des deux pays en ont fait l’annonce lors d’une conférence de presse commune, rapporte Le Parisien.

Ce don vise à renforcer la défense aérienne ukrainienne. Cité par le quotidien français, le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, justifie:

«La capacité de défense aérienne de l’Ukraine a malheureusement été soumise à une forte pression.» Troels Lund Poulsen, ministre danois de la Défense

Le Tridon Mk2, futur système antiaérien ukrainien

Le Tridon Mk2 est présenté par Stockholm comme l’un des systèmes antiaériens les plus performants actuellement en service. Capable d’abattre des missiles de croisière et des drones de frappe à longue portée, il a été développé «à un rythme record» afin de répondre à l’augmentation des capacités de frappe russes, explique le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, dans Le Parisien. Notons que ce canon est basé sur le canon naval 40Mk4, déjà adopté par de nombreuses marines pour équiper plusieurs classes de navires.

Produit par le groupe suédois BAE Systems, le système repose sur un canon antiaérien automoteur de 40 mm, télécommandé, pouvant tirer jusqu’à 300 coups par minute. Selon le fabricant, il se distingue par sa précision, sa rapidité de déploiement et son coût relativement maîtrisé par rapport à d’autres systèmes comparables. BAE Systems vante son produit ainsi sur son site:

«Le Tridon Mk2 est l’un des systèmes antiaériens les plus efficaces actuellement en service, surpassant tous les autres canons de calibre 40 mm ou moins. Capable de neutraliser rapidement de multiples menaces, le Tridon Mk2 est un système de haute précision et économique, facile à déployer et à entretenir.»

Conçu pour la défense aérienne à courte portée, le Tridon Mk2 peut atteindre des cibles jusqu’à 12 kilomètres, selon le type de munition utilisée. Il est destiné à être monté sur un camion tout-terrain ou sur d’autres plateformes mobiles, ce qui permet une grande flexibilité sur le champ de bataille. Le ministre suédois souligne que «le système a été adapté en fonction des enseignements tirés du champ de bataille.»

Le canon doit permettre de détruire des cibles de diverses natures. bae systems

D’après ce dernier, cette livraison pourrait permettre à l’Ukraine de constituer un bataillon de défense aérienne complet, si elle le souhaitait. Les premières livraisons sont attendues dans un délai de douze mois. (hun)